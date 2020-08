Samsung esitteli uudet lippulaivataulutietokoneensa – Galaxy Tab S7 ja S7+

Samsung on ottanut tableteissaan käyttöön lippulaivapuhelimistaan tutun käytännön julkaisemalla kaksi toisistaan osin eroavaa lippulaivaluokan taulutietokonetta.

Android taulutietokonemarkkinat ovat lippulaivatuotteiden osalta olleen suhteellisen hiljaiset jo jonkin aikaa, mutta Samsung on kuitenkin pitänyt yllä tasaista tahtia tarjoten Galaxy Tab S -mallejaan markkinoiden kärkeen. Tänään Galaxy Unpacked -tilaisuudessa Samsung julkisti Note-mallisarjan lippulaivapuhelinten lisäksi myös tuoreimman Galaxy Tab S-sarjan tulokkaan – Galaxy Tab S7:n.

Ensimmäistä kertaa Samsungin taulutietokonemallistossa Galaxy Tab S7 -lippulaivamalli on saatavilla valmistajan lippulaivapuhelinten tapaan kahtena erillisenä versiona – Galaxy Tab S7 -perusmallina ja pykälän kalliimpana Galaxy Tab S7+ -mallina. Näistä edullisempi on varustettu 11 tuuman LTPS-TFT-näytöllä ja 2560 x 1600 -resoluutiolla kalliimman kantaessa pykälän suurempaa 12,4 tuuman AMOLED-näyttöä 2800 x 1752 -resoluutiolla. Molemmat näytöt ovat kuitenkin virkistystaajuudeltaan Note20 Ultra -mallin tavoin 120 Hz.

Suuremman koon, sekä sen mukanaan tuoman suuremman akun ja pykälää tarkemman AMOLED-näytön lisäksi Galaxy Tab S7+ perustelee sisarmalliaan korkeampaa hintaa 5G-verkkoyhteyksillä ja näytön alle sijoitetulla sormenjälkilukijalla. Perusmallissa näiden sijaan on tyydyttävä LTE-yhteyksiin ja kyljen virtapainikkeeseen sijoitettuun sormenjälkilukijaan. Perinteiseen tapaan molempien mallien mukana toimitetaan myös Samsungin S-pen-kynä, mutta Galaxy Tab S7+:n tapauksessa sen viivettä luvataan pienennetyn edeltäjiin ja edullisempaan malliin verrattuna.

Muilta rautaominaisuuksiltaan Galaxy Tab S7-mallit vastaavat toisiaan. Sisällä sykkivän järjestelmäpiirin tarkkaa mallia valmistaja ei ole ilmoittanut, mutta kyseessä on 7 nanometrin viivanleveydellä valmistettava kahdeksanytiminen prosessori, jonka tehokkain ydin kykenee korkeimmillaan 3,09 GHz:n kellotaajuuksiin, muiden tehoydinten yltäessä 2,4 GHz:iin ja pienempitehoisten lisäydinten toimiessa 1.8 GHz:n taajuudella. Kyseessä lienee siis Qualcommin Snapdragon 865 Plus, joka on tällä hetkellä markkinoiden ainoa tiedettävästi 3 GHz:n rajapyykin ylittänyt järjestelmäpiiri.

Järjestelmäpiirin parina taulutietokoneissa on 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa tai 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Suomeen näistä on tulossa tarjolle vain pienemmät muistikonfiguraatiot. Tallennustilan jatkeeksi molemmat Galaxy Tab S7-mallit tukevat maksimissaan 1 teratavun kokoisia microSD-muistikortteja. Myös Note20-malleista löytyvä tuki Wi-Fi 6:lle löytyy molempien taulutietokonemallien valikoimasta.

Galaxy Tab S7:n tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 253,8 x 165,3 x 6,3 mm

Paino: 498 grammaa (wi-fi), 500 grammaa (LTE)

11” 2560 x 1600-resoluution LTPS TFT -näyttö, 120 Hz

Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia + 128 Gt tallennustilaa tai 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Tb)

LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Takakamera: 13 megapikselin pääkamera 5 megapikselin ultralaajakulmakamera

8 megapikselin etukamera

8000 mAh akku, USB Type-C (USB 3.2, DisplayPort-tuki), 45 watin pikalataus

Virtapainikkeeseen sijoitettu sormenjälkilukija, Gyroskooppi, Hall-sensori, kompassi, kiihtyvyydentunnistin

AKG:n 4:n Dolby Atmos -kaiuttimen äänentoisto

Galaxy Tab S7+:n tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 285 x 185 x 5,7 mm

Paino: 575 grammaa

12,4” 2800 x 1752-resoluution AMOLED-näyttö, 120 Hz

Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia + 128 Gt tallennustilaa tai 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Tb)

LTE, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Takakamera: 13 megapikselin pääkamera 5 megapikselin ultralaajakulmakamera

8 megapikselin etukamera

10090 mAh akku, USB Type-C (USB 3.2, DisplayPort-tuki), 45 watin pikalataus

Näytön alle sijoitettu sormenjälkilukija, Gyroskooppi, Hall-sensori, kompassi, kiihtyvyydentunnistin

AKG:n 4:n Dolby Atmos -kaiuttimen äänentoisto

Samsung Galaxy Tab S7:n ja S7+:n ennakkomyynnit alkavat välittömästi ja ne tulevat saataville Galaxy Note 20:n tavoin 21. elokuuta. Uutuustabletit ovat saatavilla 128 gigatavun tallennustilalla kolmena värivaihtoehtona – Mystic Black, Mystic Silver ja Mystic Bronze – ja niin LTE- tai 5G-yhteyksillä varustettuina kuin Wi-Fi -versioinakin. Galaxy Tab S7:n lähtöhinta Wi-Fi-versiona on 799 euroa ja LTE-yhteyksien kera 899 euroa. Galaxy Tab S7+:sta saa puolestaan pulittaa 999 euroa Wi-Fi-versiosta ja 1249 euroa 5G-yhteyksillä varustetusta mallista.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote, Samsung (1), (2)