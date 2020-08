Samsung julkisti uuden sukupolven Galaxy Watch3:n ja Galaxy Buds Live -kuulokkeet

Samsungin uusi Galaxy Watch3 tuo takaisin ensimmäisestä sukupolvesta tutun pyöritettävän kehän kellotaulun ympärille Watch Active 2:n kosketuskehän sijasta.

Samsung on esitellyt tänään Galaxy Unpacked 2020 -julkaisutilaisuuden yhteydessä uutta verta myös puettavien laitteiden rintamalle. Yhtiön uusi kello tottelee virallisesti nimeä Galaxy Watch3 ja kuulokkeet nimeä Galaxy Buds Live.

Samsung on suunnannut Galaxy Watch3:n omien sanojensa mukaan luksusrannekellojen markkinoille ruostumattomine teräsrunkoineen ja nahkaisine rannekkeineen. Lisäksi kellosta julkaistaan entistä kevyempi mutta samalla kestävämpi titaanista valmistettu versio, mutta sen kohdalla nahkaranneke on vaihtunut metalliseen.

Kelloa ohjataan ensisijaisesti kellotaulua ympäröivällä pyöritettävällä kehällä. Kellosta tulee saataville 45 mm:n versio 1,4- ja 41 mm:n versio 1,2-tuumaisella 360×360 resoluution SuperAMOLED-näytöllä, joka tukee Always On -ominaisuutta. Kellotaulun suojana on Corningin Gorilla Glass DX -lasi. Kello on saanut 5ATM-, IP68- ja MIL-STD-810G -suojaluokitukset.

Järjestelmäpiiriksi Samsung on valinnut kaksiytimisen 1,15 GHz:n kellotaajuudella toimivan Exynos 9110:n, jonka tukena on gigatavu muistia ja 8 Gt tallennustilaa. Käyttöjärjestelmänä toimii yhtiön oma Tizen-pohjainen Wearable OS 5.5. Akun kapasiteetti on 45 mm:n versiossa 340 ja 41 mm:n versiossa 247 mAh ja niitä ladataan WPC-pohjaisella langattomalla latauksella.

Galaxy Watch3 tukee Bluetooth 5.0- ja Wi-Fi 802.11b/g/n -yhteyksiä sekä NFC:tä, mutta saataville tulee myös erilliset LTE-taajuuksia tukevat mallit. Paikannus on tuettuna GPS-, Glonass-, Beidou- ja Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmien kautta. Muita sensoreita kellossa ovat kiihtyvyysanturi, ilmapuntari, gyroskooppi, valosensori sekä optinen ja elektroninen sykeanturi.

Galaxy Watch3:n strategiset mitat ovat 45 mm:n versiolle 45 x 46,2 x 11,1 mm ja 53,3 (ruostumaton teräs) tai 43 grammaa (titaani) ja 41 mm:n versiolle 41 x 42,5 x 11,3 mm ja 48,2 grammaa (ruostumaton teräs). 45 mm:n malli tulee saataville Mysic Black- ja Mystic Silver -väreissä, kun 41 mm:n versiosta on tarjolla Mystic Bronze- ja Mystic Silver -värit.

Kellot saapuvat myyntiin Suomessa 21. elokuuta ja 45 mm:n mallin suositushinta on 509 ja 41 mm:n mallin 479 euroa. Titaanimallin suositushintaa ei ole ilmoitettu erikseen ja se saapuu myyntiin myöhemmin tämän vuoden aikana.

Galaxy Buds Live -kuulokkeet on toteutettu yhteistyössä AKG:n kanssa, jonka toteuttamien optimointien myötä kuulokkeiden basson ja diskantin toiston luvataan olevan erityisen vakuuttavat. Uutta kuulokkeissa on ”Active Noice Cancellation for open type”, minkä kerrotaan mahdollistavan ympäristön äänien kuuntelun tarvittaessa samalla, kun häiritsevää taustamelua suodatetaan edelleen normaalisti. Esimerkkinä tästä Samsung kertoo esimerkiksi kuulutusten kuulemisen, vaikka muu taustamelu pysyy vaimennettuna. Kuulokkeissa on kaksi ulkoista ja yksi sisäinen mikrofoni.

Kuulokkeissa on 60 mAh:n akku ja niitä ladataan Qi-standardin mukaisesti langattomalla latauksella, joka kykenee antamaan tunnin käyttöaikaa viiden minuutin latauksella. Mukaan kuuluvassa latauskotelossa on 472 mAh:n akku. Kuulokkeille luvataan käytössä olevista ominaisuuksista riippuen 5,5 – 8 tunnin käyttöaika ja 4,5 – 5,5 tunnin puheaika.

Galaxy Buds Live -kuulokkeet saapuvat myyntiin niin ikään 21. elokuuta ja niiden suositushinta on 189 euroa. Ne tulevat saataville Mystic Bronze-, Mystic White- ja Mystic Black -väreissä.