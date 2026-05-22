Tunnettujen silmälasivalmistajien kanssa suunnitellut älylasit paljastettiin yleisölle, mutta niiden tarkempia ominaisuuksia esitellään vasta lähikuukausina.

Googlen I/O 2026 -tapahtumassa nähtiin lähinnä Gemini-uudistuksia, mutta mukaan mahtui myös Googlen ja Samsungin yhteistyön tuloksena syntyneet älylasimallit, jotka toki nekin hyödyntävät Geminin tekoälyominaisuuksia. Älylasien kerrotaan olevan suunniteltu käytettäväksi lisälaitteena yhdessä älypuhelimen kanssa ja niiltä voi esimerkiksi pyytää neuvoja äänikomennoin.

Uusia älylaseja paljastettiin kaksi mallia, jotka on suunniteltu yhdessä Gentle Monster- ja Warby Parker -silmälasivalmistajien kanssa, kuten hiljattain uutisoiduissa vuodoissakin kerrottiin. Älylasit on varustettu pienillä kameroilla ja mikrofoneilla, joiden avulla ne voivat tarjota reaaliaikaista apua esimerkiksi edessä olevan tekstin – kuten ravintoloiden ruokalistojen – kääntämisessä, reittiohjeita Google Karttojen kautta personoituine välietappisuosituksineen sekä myös kanssakeskustelijan puheen kääntämistä. Samsungin Galaxy-puhelimiin lasit sulautuvat ekosysteemiajattelun mukaisesti.

Virallisia teknisiä ominaisuuksia ei ole julkistettu, mutta huhupuheiden mukaan uutuuslaseissa raksuttaa Qualcommin Snapdragon AR1 -järjestelmäpiiri, ja kameroiden kerrotaan olevan tarkkuudeltaan 12 megapikseliä Sonyn IMX681-sensorilla. Akun kapasiteetiksi raportoidaan 155 milliampeerituntia ja painoksi noin 50 grammaa.

Lisätietoja uusista älylaseista luvataan paljastaa lähikuukausien aikana, ja ensimmäisen malliston kerrotaan saapuvan markkinoille syksyllä.

Lähde: Samsung