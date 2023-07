OnePlussan uusi Nord 3 -älypuhelin parantaa monella osa-alueella

Uusi Nord 3 tarjoaa entistä tarkemman ja suuremman näytön, lisää suorituskykyä, suuremman akun sekä paremman päivitystuen.

OnePlus on julkaissut uuden Nord 3 -älypuhelimensa keskihintaluokkaan. Kyseessä on yrityksen neljännen sukupolven Nord-malli ja seuraaja runsas vuosi sitten julkaistulle Nord 2T:lle. Uutuuden ominaisuudet ovat päivittyneet varsin laajasti edeltäjämalliin nähden.

OnePlus on päätynyt kasvattamaan Nord 3:n näyttöä (6,74″) lähes kolmannestuumalla edeltäjään nähden. AMOLED-näyttöä on parannettu lähes kaikilta osin – reunoja on kavennettu, virkistystaajuus on noussut 120 hertsiin, resoluutio on nyt 1240 x 2772 pikseliä ja maksimikirkkaus peräti 1450 nitiä. Puhelimen kehys on muovia ja etu- ja takakuori lasia.

OnePlus on valinnut Nord 3:n sisuksiin Mediatekin 1,5 vuoden takaisen Dimensity 9000 -huippupiirin, jonka pitäisi lähtökohtaisesti tarjota erinomaista suorituskykyä keskiluokan puhelimeen. Sama piiri on käytössä yrityksen Pad-taulutietokoneessa, joka vieraili io-techin kokeiltavana toukokuussa. Suorituskyvyn luvataan parantuneen noin 40-60 % edeltäjämalliin nähden. Piiriä jäähdytetään yli 4100 mm2 kokoisella kuparihöyrykammiolla. Muistipuolella RAM-muisti on päivitetty nopeampaan high-end-puhelimista tuttuun LPDDR5X-tekniikkaan.

Pääkamera on päivitetty käyttämään samaa Sonyn 50 megapikselin IMX890-sensoria, joka on käytössä myös kalliimmassa OnePlus 11 -mallissa. Uutena Nord-sarjan ominaisuutena pääkamera tukee myös 4K 60 FPS -videokuvausta. Ultralaajakulmakameran resoluutio on edelleen sama 8 megapikseliä, mutta kuvakulmaa on kavennettu hieman 112 asteeseen. Kolmantena kamerana on 2 megapikselin makrokamera. Etukameran resoluutio on vaihtunut aiemmasta 32 megapikselin sensorista 16 megapikselin sensoriin.

Multimediakäyttöä ajatellen suuren näytön parina on ruotsalaisen Diracin kanssa kehitetyt stereokaiuttimet. OnePlussalle tyypillinen Alert Slider -kytkin löytyy edelleen oikean kyljen yläosasta ja puhelimen yläpäädyssä on infrapunalähetin. Akun kapasiteetti on kasvatettu 5000 mAh:iin ja 80 W Super VOOC -pikalatauksella sen luvataan latautuvan tyhjästä täyteen 32 minuutissa.

Ohjelmistopuolella tarjolla on Android 13 -käyttöjärjestelmä OnePlussan OxygenOS 13.1 -käyttöliittymällä. Päivityslupausta OnePlus on parantanut vuodella sekä Android-versiopäivitysten että tietoturvakorjausten osalta, niiden ollen nyt 3 ja 4 vuotta.

OnePlus Nord 3:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,6 x 75,1 x 8,15 mm

Paino: 193,5 grammaa

Rakenne: muovikehys, Gorilla Glass 5 -takakuori, AGC Dragontrail -etukuori, IP54-suojaus

6,74” AMOLED-näyttö, 2772 x 1240 -resoluutio, 450 PPI, adaptiivinen 40-120 Hz, 1450 nit (piikki), HDR10+, 10-bit

MediaTek Dimensity 9000 -järjestelmäpiiri

8 tai 16 Gt LPDDR5X-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

LTE Cat18/19, 5G NSA & SA, Sub6 ( n1/n3/n5/n7/n8/ n28 BlockA&B/n38/n40/ n41/n66/n77/n78 )

) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6e)

Bluetooth 5.3 (aptX & aptX HD & LDAC & AAC & SBC)

NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX890, 1/1,56″, 1 um pikselikoko), Quad Bayer, OIS, f1.8, kinovastaava polttoväli 24 mm 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (Sony IMX355), 112°, f2.2, kiinteä tarkennus 2 megapikselin makrokamera, tarkennusetäisyys

16 megapikselin etukamera (Sony IMX471, 1,0 um pikselikoko), Quad Bayer, f2.4, kiinteä tarkennus

Dirac-stereokaiuttimet, Dolby Atmos, Alert Slider, infrapunalähetin

5000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 80 watin SuperVOOC-pikalataus, 18 watin USB-PD-lataus

Android 13, OxygenOS 13.1, 3 Android-päivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset

OnePlus Nord 3:n lähtöhinta Suomessa on 449 euroa (8 & 128 Gt). Muistimäärien tuplaus (16 & 256 Gt) maksaa satasen lisää. Ainakin suomalaisilla operaattoreilla ja OnePlussan omassa kaupassa 16 & 256 Gt muistiversio on rajatun ajan myynninaloitustarjouksessa 499 euron hintaan. Ennakkomyynti alkaa välittömästi ja kauppoihin uutuus saapuu viikkoa myöhemmin, 12. heinäkuuta. Värivaihtoehtoja ovat tummanharmaa ja karheapintainen Myrsky sekä turkoosinvihreä kiiltäväpintainen Usva.

Lähde: lehdistotiedote, tuotesivut