NVIDIA julkaisi uudet GeForce 466.77 -ajurit näytönohjaimilleen

Uudet ajurit sisältävät tuen uusille GeForce RTX 3070 Ti- ja RTX 3080 Ti -näytönohjaimille sekä Game Ready -leiman No Man's Skyn DLSS-päivitykselle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 466.77 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 466.77 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima No Man’s Sky -pelin DLSS-päivitykselle, viimeisimmät päivitykset The Persistence-, Chivalry 2- ja Sniper Ghost Warrior Contracts 2 -peleille sekä tuki NVIDIA Reflex -ominaisuudelle War Thunder- ja Escape from Tarkov -peleissä. Lisäksi ajureissa on tuki GeForce 3070 Ti- ja RTX 3080 Ti -näytönohjaimille.

Tuttuun tapaan ajureissa on jälleen liiskattu aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa korjattuja ongelmia ovat Kepler- ja Turing-näytönohjaimilla esiintyneet BSOD-kaatumiset DPC Watchdog Violation -virheeseen, Turing-arkkitehtuurilta HDMI:llä uupunut 4K 120 Hz -tuki näyttöasetuksista, järjestelmän mahdollinen kaatuminen VR-pelin käynnistämiseen, jos näytönohjain on lisäksi kytketty 4K-televisioon, sekä Freestylen toimimattomuus Crossfire HD -pelissä. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi Ampere-näytönohjaimilla terävöitys Freestyle-filtterillä vääristyvät värit, kun HDR on käytössä, joidenkin HDMI:llä kytkettyjen näyttöjen vilkkuminen kun HDR on käytössä sekä vanhat tutut WoW-, Batman- SteamVR- ja YouTube-ongelmat.

Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja kaikkiin ajureiden muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä