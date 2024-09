Evo-perheen maksimikapasiteetin 4 teratavuun kasvattava 990 Evo Plus on myös selvästi edeltäjäänsä nopeampi.

Maailman suurin muistivalmistaja Samsung on saanut viime vuosina rutkasti kilpailua nopeiden SSD-asemien markkinoille. Nyt yhtiö on terästänyt omaa tarjontaansa uudella 990 Evo Plus -mallilla.

Samsung 990 Evo Plus tukee edeltävän Evon tavoin sekä PCIe 5.0 -väylää x2- että 4.0-väylää x4-nopeudella. Sen perättäisluku- ja -kirjoitusnopeuksiksi kerrotaan parhaimmillaan 7250 ja 6300 Mt/s, kun satunnaisluvut- ja -kirjoitukset sujuvat parhaimmillaaan 1,05 ja 1,4 miljoonan IOPSin vauhdilla. Lukemat ovat selvä parannus alkuperäisen 990 Evon 5000 ja 4200 Mt/s sekä 700 000 ja 800 000 IOPSia, vaikka huomioitaisiin 4 Tt:n mallin luontaisesti tuomat parannukset maksimilukuihin.

Samsung ei ole kertonut ohjainpiiristä muuta kuin 5 nanometrin valmistusprosessin, mutta erillistä muistia sen kaverina ei kuitenkaan ole, vaan SSD-asema hyödyntää Host Memory Buffer- eli HMB-teknologiaa. Itse muistipiirit ovat 236-kerroksisia 8. sukupolven TLC V-NAND -piirejä. SSD-aseman energiatehokkuuden yhtiö kehuu parantuneen jopa 73 %.

Samsung 990 Evo Plus M.2 NVMe SSD-asemat saapuvat myyntiin yhden, kahden ja neljän teratavun kapasiteeteissa. 1 Tt malli on hinnoiteltu 142,99 euroon, 2 Tt 239,99 euroon ja 4 Tt 446,99 euroon. SSD-asemille on myönnetty viiden vuoden takuu ja niiden kirjoituskestävyys on mallista riippuen 600, 1200 tai 2400 Tt.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)