Mallisto koostuu kaiken kaikkiaan kolmesta mallista – 6,1-tuumainen Galaxy S22, 6,6-tuumainen Galaxy S22+ sekä Note-malliston sukua sisään rakennettuien kynineen jatkava 6,8-tuumainen Galaxy S22 Ultra.

Samsung julkaisi tänään Galaxy Unpacked -tilaisuudessaan odotetusti uudet Galaxy S22 -sarjan älypuhelimet. Viime vuodesta tuttuun tapaan mallisto koostuu jälleen kolmesta mallista, eli mukana on pienikokoisin perusmallin S22, suurempi S22+ sekä suurin ja uljain Galaxy S22 Ultra. Tänä vuonna Ultra on ottanut selvästi askelen kohti vanhempia Note-sarjalaisia, sillä se erottuu sisaruksistaan kulmikkaammalla muotoilullaan ja tarjoaa myös sisään rakennetun S Pen -kynän.

Uutuuspuhelimissaan valmistaja mainostaa myös panostaneensa kestävään kehitykseen, mikä ei yritykselle ole suoranaisesti uutta, vaan jo aiemmin valmistaja jätti elektronista jätettä vähentääkseen paketeista pois verkkovirta-adapterit. Uutuusmallien myötä yritys on panostanut kierrätettyjen materiaalien käyttöön ja puhelinten valmistuksessa on käytetty muun muassa kierrätettyjen kalastusverkkojen muovia.

Kaikkien uusien Galaxy S22 -mallien alumiinirungot on valmistettu aiemmin valmistajan taittuvanäyttöisistä Galaxy Z Flip3. ja Fold3 -malleista tutusta aiempia malleja vahvemmasta alumiinista, minkä lisäksi kaikissa malleissa on sekä takalasina että näytön suojana Corningin tuoretta Gorilla Glass Victus+ -suojalasia, joka on vielä toistaiseksi Samsungilla yksinoikeudella käytössä. Myös perusmallin S22 käyttää siis tänä vuonna jälleen lasista takakuorta viime vuoden muovikuoren sijaan.

Päivitystuen osalta Samsung nousee uuden Galaxy S22 -mallistonsa myötä Android-markkinoiden kärkipaikalle, sillä valmistaja lupaa puhelimille peräti neljä suurta Android-päivitystä ja viiden vuoden tietoturvakorjaukset. Samalla parannettu päivityslupaus luvattiin myös takautuvasti viime vuoden Galaxy S21 -malleihin sekä tuoreeseen Galaxy S21 FE:hen ja valmistajan viimeisimpiin taittuvänäyttöisiin Galaxy Z Fold3- ja Flip3 -älypuhelimiin.

Ulkoisesti perusmallin Galaxy S22 ja Galaxy S22+ muistuttavat selvästi viime vuoden laitteita kehyksen metallia jatkavine kamerakehikoineen, mutta laitteiden reunat on muotoiltu selvästi viime vuotta kulmikkaammin, minkä lisäksi kamera ei enää ole täysin yhtenevä kehyksen kanssa, vaan niiden välissä on sauma. Perusmalli on pienentynyt hieman viimevuodesta tarjoten 6,1-tuumaisen Full HD -resoluution AMOLED-näytön 120 hertsin mukautuvalla virkistystaajuudella (10–120 Hz). +-mallin näyttö puolestaan on 6,6-tuumainen, mutta muilta ominaisuuksiltaan vastaava.

Molempien puhelinten sisällä sykkii Suomessa myytävissä malleissa valmistajan tuore RDNA2-pohjaisella grafiikkapiirillä varustettu Exynos 2200 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 Gt RAM-muistia ja joko 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Perusmallin S22:n akulla on kokoa 3700 mAh ja suuremman S22+-mallin akku puolestaan on 4500 mAh. Latausnopeudet ovat perusmallissa pysyneet ennallaan, eli tuettuna on 25 watin langallinen lataus tai 15 watin langaton lataus, mutta S22+:ssa latausnopeus on langallisesti kasvatettu maksimissaan 45 wattiin.

Kameroiden osalta puhelimet ovat keskenään identtisiä ja hieman viime vuodesta muuttuneita. Ultralaajakulmakameran resoluutio on tutut 12 megapikseliä, samoin kuin myös kolminkertaisen zoomin tarjoavan telekameran 10 megapikseliä, mutta pääkameran resoluutio on vaihtunut 64 megapikselistä 50 megapikseliin. Valmistajan mukaan pääkameran pikselikoko on myös kasvanut.

Samsung Galaxy S22:n tekniset tiedot (S22+:n tekniset tiedot):

Fyysiset mitat: 146 x 70,6 x 7,6 mm (157,4 x 75,8 x 7,6 mm)

Paino: 168 grammaa (196 grammaa)

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus+ edessä ja takana, IP68

6,1” 1080 x 2400 AMOLED 2X -näyttö, adaptiivinen 120 Hz, 240 Hz kosketuksentunnistus (6,6” 1080 x 2400 AMOLED 2X -näyttö, adaptiivinen 120 Hz (10–120 Hz), 240 Hz kosketuksentunnistus)

Exynos 2200 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa

5G, LTE

Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2, NFC, (Ultra Wide Band)

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, F1.8, 85° kuvakulma, OIS, Dual Pixel AF 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 120° kuvakulma 10 megapikselin 3x-telekamera, f2.4, 36° kuvakulma, OIS

10 megapikselin etukamera, f2.2, 80° kuvakulma

3700 mAh akku (4500 mAh akku), USB-C, 25 watin pikalataus (45 watin pikalataus), 15 watin langaton lataus, Wireless PowerShare

Android 12, One UI 4.1

Malliston huipulle sijoittuva Galaxy S22 UItra puolestaan erottuu edullisemmasta kaksikosta varsin selvästi ulkonäöltään. Puhelin muistuttaa muotoilultaan vanhempia Note-sarjalaisia ollen päädyistään varsin kulmikas, minkä lisäksi S22 Ultran sisällä on paikka puhelimen mukanakin toimitettavan S Pen -kynän säilömiseen.

Muotoilun lisäksi Ultra erottuu myös ulkomitoiltaan, sillä puhelimen näyttö on suurempi 6,8-tuumainen, minkä lisäksi myös sen resoluutio on edullisempia malleja korkeampi QHD+. Myös näytön 120 hertsin adaptiivinen virkistystaajuus on kehittyneempi ja perusmallien 10 hertsin hitaimman virkistystaajuuden sijaan S22 Ultra kykenee hitaimmillaan peräti 1 hertsin virkistystaajuuteen.

Suorituskyvystä S22 Ultrassa huolehtii perusmalleista tuttu Exynos 2200 -järjestelmäpiiri, jonka parina 128 Gt:n tallennustilalla varustetussa mallissa 8 Gt RAM-muistia ja lopuissa malleissa 12 Gt. Muita tallennustilavaihtoehtoja S22 Ultralle ovat 256 Gt, 512 Gt ja 1 Tt. Akku Galaxy S22 Ultrassa on viime vuodesta tutut 5000 mAh, vaikka puhelimen sisälle onkin tehty tilaa kynälle. Akku latautuu nopeimmillaan S22+:n tavoin 45 watin pikalatauksella, minkä lisäksi tuettuna on myös 15 watin langaton lataus.

Takakuoressaan Galaxy S22 Ultra tarjoaa lukujen valossa viime vuodesta tutun kattauksen, eli 108 megapikselin pääkameran, 12 megapikselin ultralaajakulmakameran, 10 megapikselin 3x-telekameran sekä 10 megapikselin 10x-telekameran.

Samsung Galaxy S22 Ultran tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm

Paino: 229 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus+ edessä ja takana, IP68

6,8” 1440 x 3200 AMOLED 2X -näyttö, adaptiivinen 120 Hz (1–120 Hz), 240 Hz:n kosketuksen tunnistus

Exynos 2200 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt RAM-muistia

128 Gt, 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt tallennustilaa

5G, LTE

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, LTE, Ultra Wide Band

Neloistakakamera: 108 megapikselin pääkamera, f1.8, 85° kuvakulma, Dual Pixel AF 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, F2.2, 120° kuvakulma 10 megapikselin 3x-telekamera, f2.4, 36° kuvakulma 10 megapikselin 10x-telekamera, f4,9, 11° kuvakulma

40 megapikselin etukamera, f2.2, 80° kuvakulma

5000 mAh:n akku, USB-C, 45 watin pikalataus, 15 watin langaton lataus, Wireless PowerShare

Android 12, One UI 4.1

Perusmallin Galaxy S22 hinnat alkavat 899 eurosta ja Galaxy S22+:n hinnat alkavat 1099 eurosta. Molempien mallien hinta nousee 50 eurolla, mikäli tallennustilan haluaa kasvattaa 256 gigatavuun. Malliston huipulle sijoittuvasta Galaxy S22 Ultrasta saa maksaa edullisimmillaan 1299 euroa ja perusmalleista poiketen Ultran hinta nousee 256 Gt:n tallennustilavaihtoehdosta jo 100 eurolla, mutta samalla myös RAM-muistimäärä kasvaa 12 gigatavuun. 512 Gt:n mallilla hintaa on jälleen 100 € enemmän ja kalleimmaksi sijoittuu 1699 euron hintainen 1 Tt:n tallennustilalla varustettu malli. Saataville uutuudet tulevat 25. helmikuuta.

Lähde: Samsung