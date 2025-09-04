Uusi Galaxy S25 FE tarjoaa suuremman akun, korkeamman latausnopeuden, uuden etukameran ja tuoreen Android 16 -version aiempaa pienemmissä kuorissa.

Samsung on julkistanut tänään virtuaalisessa Galaxy Event -tapahtumassa uuden Galaxy S25 FE -älypuhelimensa. Kyseessä on seuraaja vuosi sitten julkaistulle Galaxy S24 FE -mallille ja samalla Galaxy S25 -malliston edullisimmaksi vaihtoehdoksi asemoitu laite. FE-kirjaimet ovat lyhenne sanoista Fan Edition.

S25 FE:n ulkomitat ovat pienentyneet kaikkiin suuntiin ja laite on nyt mm. 0,6 mm ohuempi sekä merkittävät 23 grammaa kevyempi, joka on tervetullut parannus. Laitteen runko on Samsungin Armor Aluminumiksi nimettyä alumiiniseosta ja etu ja takalasi Gorilla Glass Victus+:aa edellisen sukupolven tapaan – tosin nyt mattapintaisena kiiltävän sijaan.

6,7-tuumainen näyttöpaneeli on pysynyt teknisten tietojen perusteella muuttumattomana. Näytön alle sijoitettu sormenjälkitunnistin on päivitetty optisesta ultraäänitekniikkaan pohjautuvaksi. Järjestelmäpiiri on päivittynyt vähäisesti puolitoista vuotta vanhaan Exynos 2400 -malliin, siinä missä edeltäjämalli luotti kellotaajuuksiltaan kuristettuun Exynos 2400e-versioon. Piiriä jäähdyttävän höyrykammion kehutaan olevan 10 % aiempaa suurikokoisempi. Akun koko on kasvanut 200 mAh:lla 4900 mAh:iin ja lataustehoa on kasvatettu 25:stä 45 wattiin. Akun luvataan latautuvan tyhjästä 65 %:iin puolessa tunnissa.

Kolmoistakakamera vaikuttaa paperilla pysyneen täysin muuttumattomana viime vuodesta, eli pääkamera käyttää keskikokoista 50 megapikselin sensoria, 12 megapikselin ultralaajakulmakamerasta uupuu edelleen automaattitarkennus ja 8 megapikselin telekamera tarjoaa 3x-polttovälin pääkameraan nähden. Etukamera sen sijaan on päivitetty 10:stä 12 megapikseliin ja sen valovoima on parantunut, mutta sensorikoko hieman pienentynyt.

FE käyttää ensimmäisen S25-sarjalaisena yrityksen tuoreinta One UI 8 -käyttöliittymää, joka perustuu Android 16 -versioon. Mukana on Samsungin Galaxy AI -tekoälyominaisuuksien tuoreimmat versiot, Googlen Gemini Live ja Circle to Search with Google -tekoälyominaisuudet. Pakettiin kuuluu myös kattaus Knox-tietoturvaominaisuuksia, kuten salatut sovelluskohtaiset Knox Enhanced Encrypted Protection -tallennusympäristöt. Päivitystuki on muista S25-malleista tuttu seitsemän vuotta.

Samsung Galaxy S25 FE:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 76,6 x 161,3 x 7,4 mm, 190 grammaa

Materiaalit: Armor Aluminum -runko, Corning’s Gorilla Glass Victus+ edessä ja takana

Suojaus: IP68

6,7” Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120 Hz mukautuvalla virkistystaajuudella, 1900 nit pistemäinen

Exynos 2400 -järjestelmäpiiri

Muisti: 8 Gt RAM

Tallennustila: 128 tai 256 Gt tallennustilaa

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,57″ sensori, 1 um pikselit, f1.8, 84°, OIS, Dual Pixel PDAF) 12 megapikselin ultralaajakulma (1,12 um pikselit, f2.2, 123°, kiinteä tarkennus) 8 megapikselin 3x telekamera (1 um pikselit, f2.4, OIS)

12 megapikselin selfiekamera (f2.2, 1,12 um pikselit)

Yhteydet: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4

Akku ja suojaus: 4900 mAh, USB-C 3.2, 45 W pikalataus, langaton pikalataus (Qi), käänteinen langaton lataus

Android 16, One UI 8 (7 vuoden Android- ja tietoturvapäivitystuki)

Galaxy S25 FE:n myynti alkaa välittömästi (4. syyskuuta) 799 euron lähtöhintaan (128 Gt). 256 Gt mallin hinta on 859 euroa ja lisäksi tarjolle tulee vielä yrityskäyttöön suunnattu Enterprise-versio 128 Gt:n muistilla 819 euron hintaan. Huomionarvoista on, että Galaxy S25 -perusmallin hintataso on asettunut nykymarkkinassa noin 700-750 euron tuntumaan. Saataville tulevia värivaihtoehtoja on neljä: Icyblue, Jetblack, Navy ja White.

Lähde: lehdistötiedote