Samsung julkisti Odyssey Neo G8:n 4K-resoluutiolla ja 240 hertsin virkistystaajuudella

Odysseyn lisäksi yhtiön CES-ennakkojulkistuksessa olivat mukana Smart Monitor M8 ja High Resolution Monitor S8.

Samsung on päättänyt ottaa varaslähdön CES 2022 -messuihin julkistamalla jo nyt kolme näyttöä, jotka tulevat olemaan esillä varsinaisilla messuilla. TechBBS:n lukijoita kiinnostanee eniten pelikäyttöön suunnattu Odyssey Neo G8, mutta esille pääsevät myös Smart Monitor M8 ja High Resolution Monitor S8.

32″ paneelilla varustettu Odyssey Neo G8 on Samsungin mukaan maailman ensimmäinen 4K-resoluution 1000R-kaareva näyttö, joka kykenee 240 hertsin virkistystaajuuteen ja 1 millisekunnin vasteaikaan. Näytön taustavalaistus on toteutettu Quandum Mini LEDeillä ja näytölle luvataan hieman tuntemattomampi Quantum HDR 2000 -sertifikaatti 2000 nitin maksimikirkkaudella. Staattisen kontrastisuhteen luvataan olevan peräti 1 000 000:1.

Ulkoisesti Odyssey Neo G8 muistuttaa isoveljeään Neo G9:iä, vaikka näytön kuvasuhde onkin perinteisempi 16:9 eikä 32:9. Näyttö on edestä perinteisen mustanpuhuva, mutta takaa valkoinen. Yhtiön Odyssey-logo on varsin huomaamattomasti takakannen toisessa laidassa. Takakannen keskeltä löytyvää LED-valaistusta on päivitetty CoreSync-teknologialla, joka synkronoi valon värin näytön sisältöön sopivaksi.

Samsung ei kertonut tiedotteessaan näytön liitännöistä, mutta käytännössä 3840×2160-resoluutio 240 hertsin virkistystaajuudella on tällä hetkellä saavutettavissa vain HDMI 2.1 -liittimen kautta DSC-pakkausta hyödyntäen. DisplayPort 2.0 UHBR 20 -nopeudella mahdollistaisi saman resoluution ja virkistystaajuuden ilman pakkausta, mutta sitä tukevia näytönohjaimia ei ole vielä olemassa, mikä tekee siitä verrattain epätodennäköisen vaihtoehdon.

32-tuumainen Smart Monitor M8 tarjoilee käyttäjälle 4K-resoluution, 99 % sRGB-väriavaruudesta 400 nitin tarkkuudella. Näyttö on varustettu SmartTV-ominaisuuksilla ja SmartThings-hubilla, joka ei välttämättä tarvitse tietokonetta toimiakseen. Näyttöön on sisäänrakennettu mm. tuki useille videopuhelusovelluksille. Lisäksi näytöstä löytyy 65 watin USB-C laitteiden lataamiseen näytön kautta.

High Resolution Monitor S8 tulee saataville sekä 27- että 32-tuumaisena ja se tukee Samsungin muiden uutuusnäyttöjen tavoin 4K-resoluutiota. Smart Monitorin sRGB-tasolle rajoittuvasta värintoistosta poiketen näyttö yltää 98 %:iin laajemmasta DCI-P3-väriavaruudesta ja on varustettu DisplayHDR 400 (27″) tai 600 (32″) -sertifikaatilla. Lisäksi näyttö on varustettu 90 watin USB-C-liittimellä ja verkkoliittimellä. High Resolution Monitor S8 on lisäksi Samsungin mukaan UL:n sertifioimana maailman ensimmäinen heijastusvapaa näyttö.

Lähde: Lehdistötiedote