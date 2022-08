Samsung julkaisi uudet taittuvanäyttöiset Galaxy Z Flip4- ja Fold4-älypuhelimet

Uutuudet muistuttavat monin osin edeltäjiään, mutta muutoksiakin on tapahtunut ja esimerkiksi Fold 4:n etunäyttöä on levennetty sekä Flip 4:n akkua kasvatettu.

Samsung esitteli tänään pitämässään Galaxy Unpacked-tilaisuudessa odotetusti uudet neljännen sukupolven versiot Galaxy Z Fold- ja Flip -älypuhelimistaan. Suoranaisia yllätyksiä julkistus ei enää sisältänyt ulkomuodon vuodettua julkisuuteen toissa päivänä ja ominaisuuskattauksen oltua vuotojen kohteena jo alkukesästä.

Yleisilmeeltään kaksikko siis muistuttaa edeltäjiään, mutta pieniä muutoksia on tapahtunut. Laitteiden saranat ovat aiempaa pienemmät, mikä näkyy erityisesti Fold4-mallissa, jonka etunäyttöä on saatu sen myötä kasvatettua leveyssuunnassa. Puhelimet ovat myös aiemmin tänä vuonna julkaistujen Galaxy S22 -mallien tavoin pykälän edeltäjiään kulmikkaammat reunoiltaan.

Rakenne uutuuksissa luottaa edelleen viime vuoden laitteista tuttuun Armored Aluminum -alumiiniin ja näyttöjen suojana puhelimissa on Gorilla Glass Victus+ -suojalasi. Myös IPX8-sertifikaatti on ennallaan, eli laitteet on suojattu vettä vastaan, mutta pölysuojausta puhelimilla ei ole.

Sisuskalujen osalta molemmat uutuusmallit tarjoavat Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiirin, jonka Flipissä on 8 Gt RAM-muistia ja 128, 256 tai 512 Gt tallennustilaa ja Foldissa 12 Gt RAM-muistia ja 256 tai 512 Gt tallennustilaa.

Näytöt Galaxy Z Flip4:ssä ovat pysyneet paperilla ennallaan. Etupuolella sijaitsee pieni 1,9-tuumainen AMOLED-paneeli 512 x 260 -resoluutiolla ja sisäpuolella puolestaan 6,7-tuumainen 2640 x 1080 -resoluution AMOLED-paneeli 120 hertsin virkistystaajuudella. Näytön tavoin myös kamerajärjestelmä on tuttu viime vuodesta, eli sekä pää- että ultralaajakulmakamerat ovat resoluutioltaan 12 megapikseliä. Lisäksi pääkamera on optisesti vakautettu.

Hyvin tutusta ulkonäöstä huolimatta Flip 4:n akkua on saatu kasvatettua varsin merkittävästi. Uutuuden akun kapasiteetti on noussut edeltäjän 3300 mAh:sta 3700 mAh:iin ja samalla pikalatausnopeus on kasvatettu 15 watista 25 wattiin.

Samsung Galaxy Z Flip4:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: avattuna 71,9 x 165,2 x 6,9 mm ja suljettuna 71,9 x 84,9 x 15,9–17,1 mm

Paino: 187 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, Gorilla Glass Victus+

IPX8

6,7″ taittuva Dynamic AMOLED 2X -näyttö, 2640 x 1080, 22:9, 120 Hz (1~120Hz)

1,9″ Super AMOLED -kansinäyttö, 260 x 512

Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128, 256 tai 512 Gt tallennustilaa

5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2

Kaksoiskamerajärjestelmä: 12 megapikselin pääkamera (1,8 um pikselikoko), f1.8, Dual Pixel AF, OIS, 83˚ 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 123˚

10 megapikselin etukamera (1,22 um pikselikoko), f2.4, 80˚

3700 mAh akku, USB-C, 25 watin pikalataus, langaton lataus, käänteinen langaton lataus

Android 12, One UI 4.1.1

Galaxy Z Fold4 tarjoaa pienentyneen saranan myötä entistä leveämmän etunäytön, jonka tuumakoko on säilynyt ennallaan 6,2 tuumassa. Näytön kuvaushde on siis edeltäjämalleja leveämpi. Myös kamerajärjestelmä on saanut Fold 4:ssä osakseen päivityksen ja kolmesta 12 megapikselin kamerasta on luovuttu. Sen sijaan käytössä on 50 megapikselin optisesti vakautettu pääkamera yhdessä 12 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 10 megapikselin telekameran kanssa. Sisänäytön alla on edelleen 4 megapikselin etukamera, jonka valmistaja kuitenkin lupaa olevan viime vuotta huomaamattomampi.

Fold4:n akku on Flipistä poiketen säilynyt ennallaan viime vuoden 4400 mAh:ssa. Käyttöjärjestelmän osalta Galaxy Z Fold4 tukee Googlen Android 12L:ää, joka on suunniteltu käytettäväksi nimen omaan suurinäyttöisten Android-laitteiden kanssa.

Samsung Galaxy Z Fold4:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: avattuna 130,1 x 155,1 x 6,3 mm ja suljettuna 67,1 x 155,1 x 14,2–15,8 mm

Paino: 263 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, Gorilla Glass Victus+

IPX8

7,6″ taittuva Dynamic AMOLED 2X -näyttö, 2176 x 1812, 21,6:18, 120 Hz (1~120Hz)

6,2″ Dynamic AMOLED 2X -kansinäyttö, 2316 x 903, 23.1:9, 120 Hz (48~120Hz)

Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

256 tai 512 Gt tallennustilaa

5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (1,0 um pikselikoko), f1.8, Dual Pixel AF, OIS, 85˚ 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 123˚ 10 megapikselin telekamera (1,0 um pikselikoko), f2.4, PDAF, OIS, 36˚

Etukamerat Etupuolella: 10 megapikselin etukamera (1,22 um pikselikoko), f2.4, 80˚ Sisäpuolella: 4 megapikselin etukamera näytön alla (2.0 um pikselikoko), f1.8, 80˚

4400 mAh akku, USB-C, 25 watin pikalataus, langaton lataus, käänteinen langaton lataus

Android 12L, One UI 4.1.1

Molempien uusien taittuvanäyttöisten Galaxy Z -mallien ennakkomyynti käynnistyy välittömästä Unpacked-tilaisuuden jälkeen 10. elokuuta ja toimitukset laitteilla alkavat 26. elokuuta. Galaxy Z Flip4:n hinnat alkavat 128 Gt:n mallin 1149 eurosta ja Galaxy Z Fold4:n hinnat puolestaan käynnistyvät 256 Gt:n tallennustilalla 1879 eurosta.

Lähde: Samsung