Uutuus sijoittuu Samsungin edullisimmaksi 5G-älypuhelimeksi.

Samsung on esitellyt seuraajan edulliseen A30-sarjaansa – A32 5G. Uutuus asemoituu alempaan keskihintaluokkaan toimien seuraajana vajaa vuosi sitten julkaistulle Galaxy A31:lle. Galaxy A32 5G on samalla myös korealaisvalmistajan edullisin 5G-puhelin ja osoittaa selvästi, kuinka vuoden 2021 aikana 5G:n voi odottaa yleistyvän yhä edullisemmissa hintaluokissa.

A32 5G:n näyttö on kasvanut aavistuksen edeltäjäänsä nähden ollen nyt 6,5-tuumainen. Hieman hämmentävästi resoluutio on kuitenkin pudonnut Galaxy A31:n Full HD:sta HD+-tasoon. Puhelimen sisällä jyllää integroidun 5G-modeemin sisältävä MediaTekin MT6853-järjestelmäpiiri, joka tunnetaan myös nimellä Dimensity 720. Piirin parina on 4 gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua tallennustilaa ja 5000 mAh:n akku.

Edeltäjämallin näytön alle sijoitetusta sormenjälkilukijasta on luovuttu ja sen sijaan Galaxy A32 5G:n lukija on integroitu virtapainikkeeseen puhelimen kylkeen. Ulkonäöllisesti A32 5G tuo mukanaan myös uudistetun kamerajärjestelmän – viime vuoden selvästi erottuvasta neliskanttisesta kehyksestä on luovuttu, ja sen sijaan puhelimen kamerat lepäävät erillisinä linsseinä takakuoren vasemmassa yläkulmassa. Kamerajärjestelmä itsessään luottaa 48 megapikselin pääkameraan, 8 megapikselin ultralaajakulmakameraan, 5 megapikselin makrokameraan ja 2 megapikselin syvyyskameraan. Etukamera on sijoitettu pisaraloveen keskelle näytön ylälaitaa.

Samsung Galaxy A32 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,2 x 76,1 x 9,1 mm

Paino: 205 grammaa

Näyttö: 6,5” HD+ TFT, 1600 x 720, 20:9-kuvasuhde

MediaTek Dimensity 720 -järjestelmäpiiri (MT6853: 2 x 2,0 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55 CPU, Mali-G57 MC3 GPU)

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)

Takakamerat: 48 megapikselin pääkamera 8 megapikselin ultralaajakulmakamera 5 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietokamera

13 megapikselin etukamera, f2.2

5000 mAh:n akku, 15 watin pikalataus

Samsung Galaxy A32 5G tulee saataville 12. helmikuuta 279 euron suositushintaan neljänä eri värivaihtoehtona – mustana, valkoisena, violettina ja sinisenä.

Lähde: Samsung