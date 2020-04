Uusi Galaxy A41 asemoituu keskihintaluokkaan markkinoilta jo löytyvän A51-mallin alapuolelle.

Samsung on lanseerannut viime kuussa ulkomailla julkaistun Galaxy A41 -älypuhelimen Suomen markkinoille. Nykymittapuulla keskitasoa pienikokoisemman laitteen kehys ja takakuori ovat muovia, näyttö perustuu 6,1-tuumaiseen Full HD -tarkkuuden AMOLED-paneeliin. Japanin versiosta löytynyttä IP68-suojausta puhelimessa ei valitettavasti ole.

Puhelin käyttää sisarmalleistaan poiketen viime kesänä julkaistua 12 nanometrin prosessilla valmistettavaa MediaTekin Helio P65 -järjestelmäpiiriä. Sen parina käytetään neljän gigatavun RAM-muistia ja 64 gigatavun tallennustilaa. Takakamera koostuu 48 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta sekä viiden megapikselin syvyystietokamerasta. 3500 mAh akku on nykymittapuulla pienehkö ja se tukee 15 watin pikalatausta. Käyttöjärjestelmänä on uusin Android 10 -versio Samsungin omalla One UI 2.0 -käyttöliittymällä.

Samsung Galaxy A41 tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 149,9 x 69,8 x 7,9 mm

Paino: 152 grammaa

Näyttö: 6,1” Infinity U Super AMOLED, 2400×1080, 20:9-kuvasuhde

Mediatek Helio P65 -järjestelmäpiiri (2 x 2,0 GHz Cortex-A73 + 4 x 1,7 GHz A53, Mali-G52 MC2)

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

Takakamerat: 48 megapikselin pääkamera, f2.0, 26 mm kinovastaava polttoväli 8 megapikselin ultralaajakulma, f2.2, 12 mm kinovastaava polttoväli 5 megapikselin syvyystietokamera, f2.4

Etukamera: 25 megapikseliä, f2.2

3500 mAh akku, 15 watin pikalataus

Android 10 + One UI 2

Galaxy A41 tulee Suomessa myyntiin toukokuun lopulla 299 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja ovat Prism Crush Black, Prism Crush White ja Prism Crush Blue.

Lähde: Samsung