Galaxy A25 5G:n hinnat alkavat 299:stä ja A05s:n 159 eurosta.

Samsungin tuoreimmat Galaxy A -mallit A25 5G (otsikkokuvassa) ja A05s ovat tulleet myyntiin Suomessa. Galaxy A -mallisto tarjoaa hieman Galaxy S -lippulaivoja edullisempia älypuhelinmalleja, jotka ovat tyypillisesti olleet Suomessa todella suosittuja myyntien osalta. Esimerkiksi viime keväänä julkaistu Galaxy A14 oli Suomen myydyimpiä älypuhelinmalleja viime vuonna.

Galaxy A25 5G tarjoaa 6,5-tuumaisen sAMOLED Infinity-U -näytön, jonka FHD+-tarkkuus on 1080×2340 pikseliä. Näytön maksimivirkistystaajuus on 120 hertsiä ja se pystyy jopa 1000 nitin kirkkauteen. 50 megapikselin pääkameran lisäksi puhelimessa on 8 MP:n ultralaajakulmakamera ja 2 MP:n makrokamera sekä 13 MP:n etukamera. Akun kapasiteetti on 5000 mAh ja tuettuna on 25 watin pikalataus. Muistin ja tallennustilan osalta A25 5G tulee sekä 6 / 128 Gt:n että 8 / 256 Gt:n versioina.

Galaxy A25 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161 x 76,5 x 8,3 mm

Paino: 197 g

Näyttö: 6,5” sAMOLED Infinity-U, FHD+, 120 Hz

Järjestelmäpiiri: Exynos 1280

RAM-muisti: 6 tai 8 Gt

Tallennustila: 128 tai 256 Gt, MicroSD-korttipaikka

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.8 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4

13 megapikselin etukamera, f2.2

Akku: 5000 mAh, USB-C (2.0)

Android 13 (One UI 5.1)

Edullisempi A05s on puolestaan varustettu hieman suuremmalla 6,7-tuumaisella näytöllä, jonka tarkkuus on 1080×2400 pikseliä. Maksimivirkistystaajuus on 90 hertsiä ja kirkkaus suurimmillaan 500 nitiä. Kameravalikoimaan kuuluvat 50 MP:n pääkamera, 2 MP:n syvyys- ja makrokamerat sekä niin ikään 13 MP:n etukamera. Myös A05s:ssä on 5000 mAh:n akku, joka tukee 25 watin pikalatausta. Muisti-tallennustila-vaihtoehdot ovat 4 / 64 Gt ja 6 / 128 Gt.

Galaxy A05s:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 168 x 77,8 x 8,8 mm

Paino: 195 g

Näyttö: 6,7” Infinity-V, FHD+, 90 Hz

Järjestelmäpiiri: SM6225

RAM-muisti: 4 tai 6 Gt

Tallennustila: 64 tai 128 Gt, MicroSD-korttipaikka

4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.8 2 megapikselin syvyyskamera, f2.4 2 megapikselin makrokamera, f2.4

13 megapikselin etukamera, f2.0

Akku: 5000 mAh, USB-C (2.0)

Android 13 (One UI 5.1)

Galaxy A25 5G ja A05s ovat saatavilla Suomessa operaattoreilla, jälleenmyyjillä ja Samsungin verkkokaupassa. A25 5G on valittavissa keltaisena, sinisenä ja mustana ja A05s mustana, hopeisena, ja vihreänä.

Samsungin suositushinnat Suomessa:

Galaxy A25 5G (8 / 256 Gt) – 369 €

Galaxy A25 5G (6 / 128 Gt) – 299 €

Galaxy A05s (6 / 128 Gt) – 179 €

Galaxy A05s (4 / 64 Gt) – 159 €

Lähde: Samsungin lehdistötiedote, Tuotesivut (1, 2)