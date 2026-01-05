Tuoreimmassa QD-OLED-paneelissa uutta on mm. V-stripe-alipikseliasettelu.

Elektroniikkajätti Samsung on jo pitkään valmistanut QD-OLED-paneeleita, joita on hyödynnetty esimerkiksi eri valmistajien pelinäytöissä. Samsungin QD-OLED-tuotannossa on päästy jo 5. sukupolveen, ja uusin paneeliteknologia uudistaa mm. alipikselirakennettaan uudella V-stripe-tekniikalla. Uusi teknologia on esillä CES 2026 -messuilla Las Vegasissa.

Kun aiemmin QD-OLED-paneeleissa punaiset, vihreät ja siniset alipikselit ovat noudattaneet hieman kolmiomaista Q-stripe-asettelua, järjestää uusi V-stripe- eli Vertical stripe -tekniikka alipikselit vierekkäisiksi ”pystyraidoiksi”. Asettelun luvataan parantavan varsinkin tekstin selkeyttä vähentämällä aiemmista sukupolvista tuttuja punaisia ja vihreitä reunuksia mustissa kirjaimissa, mikä tekee etenkin hyötykäytöstä entistä mielekkäämpää.

V-stripen ohella 5. sukupolven muita – joskin maltillisia – parannuksia ovat esimerkiksi rahtusen korkeampi maksimikirkkaus sekä aiempaa mustempi ja paremmin naarmuja kestävä paneelin pinta.

Pelikäytössä Samsungin aiemmat paneelisukupolvet ajavat asiansa edelleen hyvin, eikä 5. sukupolvessa keskitytä ainakaan vuonna 2026 kovinkaan vahvasti pelinäyttöihin saati virkistystaajuuksien nostamiseen. Asus ja MSI ovat kuitenkin jo esitelleet omat pelinäytöiksi markkinoidut ultrawide-mallinsa, jotka Samsungin uutta paneelia hyödyntävät.

Asuksen uutuus on mallinimeltään ROG Swift OLED PG34WCDN ja MSI:n vastaava taas MPG 341CQR QD-OLED X36. Molemmat näytöt ovat 34-tuumaisia kuvasuhteella 21:9 ja 3440 × 1440 pikselin WQHD-resoluutiolla. Niiden maksimivirkistystaajuus on 360 hertsiä ja gray-to-gray-vasteaika 0,03 millisekuntia. Molempien mallien kaarevuusluku on maltillinen 1800R, mikä tarkoittaa näytön joka kohdan olevan yhtä kaukana käyttäjästä, jos katseluetäisyys on 1,8 metriä. Lisäksi molemmissa malleissa on VESA DisplayHDR 500 -sertifikaatti, ja pienen alueen maksimikirkkaus yltää 1300 nitiin.

Asuksen ROG-näytöllä on mukautuvalle virkistystaajuudelle FreeSync Premium Pro- ja G-Sync Compatible -sertifikaatit, MSI:n listatessa ominaisuuksiin vain Adaptive-Syncin. MSI:n näytöllä on kuitenkin VESA ClearMR 18000 -sertifikaatti. Molemmissa näytöissä on kaksi HDMI 2.1 -liitäntää, mutta DisplayPort 2.1 -liitännälle Asus mainostaa UHBR20-tason tiedonsiirtoa, kun taas MSI kertoo vastaavan lukeman olevan UHBR13.5. Molemmat tukevat USB-C:n kautta DisplayPort Alt Modea sekä virransyöttöä.

Sekä Asuksen että MSI:n uusia QD-OLED-näyttöjä Samsungin 5. sukupolven paneelilla odotellaan saapuvaksi myyntiin kevään aikana. Molemmille malleille myönnetään kolmen vuoden takuu, joka kattaa myös kuvan kiinnipalamisen. Perinteisemmällä 16:9-kuvasuhteella uusia paneeleja odotetaan pelinäyttöihin vasta ensi vuoden puolella.

Lähde: Samsung, Asus, MSI