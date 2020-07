Samsung tukee QLC-solujen tyypillisesti heikkoa kirjoitusnopeutta ohjainpiirin LPDDR4-muistilla ja SLC-tilassa toimivalla välimuistilla.

SSD-asemiin on saatu viime aikoina lisää kapasiteettia edullisempaan hintaan neljä bittiä per solu tallentavien Quad-Level Cell- eli QLC-tekniikan avulla. Samsungin ensimmäinen QLC-teknologiaa hyödyntävä kuluttaja-asema oli 860 QVO ja nyt yhtiö on julkaissut sille seuraajan, 870 QVO:n.

Samsung 870 QVO:n näkyvin uudistus on maksimissaan 8 teratavun kapasiteetti, mutta pinnan alla on uudistunut myös muuta. SSD-asemassa käytetään nyt 64-kerroksisten V-NAND-sirujen sijasta terabitin 92-kerroksisia siruja ja ohjainpiiri on päivittynyt MJX:stä MKX:ään. Samsung ei ole kertonut, mitä eroja ohjainpiirien välillä on.

Samsung uudet SSD-asemat tulevat saataville 1, 2, 4 ja 8 teratavun kapasiteeteissa ja niissä on NAND-muistien tueksi 1, 2, 4 tai 8 gigatavua LPPDR4-muistia. QLC-asemille tuttuun tapaan suorituskykyä parannetaan käyttämällä osaa tallennustilasta SLC-tilassa välimuistimaisesti. Teratavun mallissa SLC-välimuistia voi olla käytössä enimmillään 42 Gt, kun muissa malleissa raja on asetettu 78 gigatavuun.

870 QVO:lle luvataan peräkkäislukunopeudeksi 560 Mt/s ja -kirjoitusnopeudeksi SLC-välimuistin osalta 530 Mt/s. Teratavun mallissa QLC-tilassa toimivien solujen kirjoitusnopeus on 80 Mt/s ja muissa 160 Mt/s. Satunnaislukusuorituskyky on parhaimmillaan 98 000 IOPSia ja -kirjoitusnopeus 88 000 IOPSia, mutta SLC-välimuistin loppuessa nopeudet tippuvat lukupuolella 45 000 (1 Tt) tai 74 000 IOPSiin (muut mallit) ja kirjoituspuolella 22 000 (1 Tt) tai 42 000 IOPSiin (muut mallit).

Samsungin mukaan asemien kirjoituskestävyys on 0,3 DWPD (Drive Writes Per Day), eli niiden luvataan kestävän koko 3 vuoden takuuaikansa, kun aseman sisällöstä kirjoitetaan 30 % uudelleen päivittäin. Käytännössä tämä tarkoittaa teratavun asemalle 360 Tt:n, 2 teratavun asemalle 720 Tt:n, 4 teratavun asemalle 1440 Tt:n ja lopulta 8 teratavun asemalle 2880 teratavun kirjoituskestävyyttä.

Samsung 870 QVO tulee myyntiin välittömästi teratavun kapasiteetissa ja muiden mallien luvataan seuraavan nopeasti perässä. 1 Tt:n aseman suositushinta on 139,90 euroa, 2 Tt:n 279,90 euroa, 4 Tt:n 549,90 euroa ja 8 Tt:n 999,90 euroa.

Lähde: Samsung