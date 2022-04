30 watin TDP:lle konfiguroitu Arc A350M sijoittuu 3DMark Time Spy- ja Fire Strike -testeissä 25 watin GeForce MX450:n ja 50 watin GTX 1650:n puoleen väliin.

Intel julkaisi viime kuun lopulla ensimmäiset Arc-erillisnäytönohjaimensa kannettaviin tietokoneisiin. Vaikka näytönohjaimet on julkaistu nyt virallisesti, on niitä todellisuudessa saatavilla vain Koreassa Samsungin Galaxy Book 2 Pro -kannettavissa.

Vaikka saatavuus onkin vielä erittäin rajoittunutta ja käytössä on vain hitaampi Arc A350M, kiinnostaa monia sen todellinen suorituskyky. Korealainen YouTube-kanava 뻘짓연구소 on hankkinut Samsungin kannettavan käsiinsä ja julkaissut nyt ensimmäiset puolueettomat vertailut.

YouTube-kanavan testissä Arc A350M sijoittuu käytännössä NVIDIAn GeForce MX450- ja GTX 1650 -mallien väliin, kun MX450:n TDP on 25 wattia, Arc A350M:n 30 wattia ja GTX 1650:n 50 wattia. 3DMark Time Spy -testissä MX450:lle on listattu ilmeisesti jonkinlaisena keskiarvotuloksena 2500 pistettä, kun GTX 1650 nettoaa vastaavasti 3400 pistettä. Intelin Arc A350M sijoittuu mallien väliin 2933 pisteellään. Suorituskykä per watti vertaillessa MX450 nettoaa 100 pistettä per watti, A350M 97,8 pistettä per watti ja GTX 1650 68 pistettä per watti.

3DMark Fire Strikessä erot ovat suurempia, mutta niiden suhde suurin piirtein ennallaan; MX450 5000 pistettä, A350M 7102 pistettä ja GTX 1650 9100 pistettä. Pisteitä per watti irtoaa MX450:lle 200, A350M:lle 236,7 ja GTX 1650:lle 182. Säteenseurantasuorituskykyä mittaavassa 3D Mark Port Royalissa pisteitä ropisi 200, mikä jää selvästi 3DMarkin tulostietokannan hitaimmalle säteenseurantaa tukevalle GPU:lle eli Radeon RX 6500 XT:lle, joskin mukana ovat myös työpöytänäytönohjaimet.

Lähde: Tom’s Hardware