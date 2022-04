SteelSeries julkisti uudet keveät MMO- ja MOBA-pelaajille suunnatut Aerox-sarjan pelihiiret

Langallisen Aerox 5:n painoksi SteelSeries ilmoittaa 66 grammaa, langattoman Aerox 5 Wirelessin painoksi 74 grammaa ja langattoman Aerox 9 Wirelessin painoksi 89 grammaa.

SteelSeries on laajentanut kevyttä Aerox-sarjaansa uusilla Aerox 5-, Aerox 5 Wireless- sekä Aerox 9 Wireless -malleilla. Valmistajan omien sanojen mukaan uutuudet ovat 66:n, 74:n ja 89 gramman painoillaan markkinoiden keveimmät MOBA- ja MMO-pelaajille suunnatut hiiret.

Kaikki kolme hiirtä tarjoavat Aerox 3:n tavoin rei’itetyn ulkopinnan mahdollisimman kevyen rakenteen perässä ja lisäksi hiiriet tarjoavat säädettävän RGB-valaistuksen. Rei’itetystä rakenteesta huolimatta uutuushiirille luvataan myös IP54-sertifikaatti vettä ja pölyä vastaan.

Langattomien mallien akun luvataan kestävän jopa 180 tuntia ja jo viidentoista minuutin latauksella luvataan jopa 40 tunnin käyttöajat. Kaikissa kolmessa uutuushiiressä on käytössä TrueMove Air -sensori maksimissaan 18 000 DPI:n tarkkuudella ja 40 G:n kiihtyvyydellä. Näppäinkytkiminä puolestaan toimivat uudet Golden Micro -kytkimet, joille valmistaja lupaa yli 80 miljoonan klikkauksen eliniän.

Aerox 5 ja Aerox 5 Wireless ovat ymmärrettävästi varsin samankaltaisia hiiriä, joista jälkeen mainittu on langaton malli. Aerox 5 -mallit tarjoavat 9 ohjelmoitavaa painiketta. Aerox 9 Wireless puolestaan tarjoaa selvästi enemmän kustomoitavuutta, sillä jo pelkälle peukalolle on tarjolla hiiren vasemmassa laidassa peräti 12 ohjelmoitavissa olevaa painiketta. Kaiken kaikkiaan Aerox 9 Wirelessissä on painikkeita 18 kappaletta.

SteelSeriesin uudet Aerox -pelihiiret ovat saatavilla välittömästi yrityksen omasta verkkokaupasta. Aerox 5:n suositushinta on 89,99 euroa, Aerox 5 Wirelessin 149,99 euroa ja Aerox 9 Wirelessin 159,99 euroa.

Lähde: SteelSeries