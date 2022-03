Samsungin Galaxy S22 -mallit kävivät iFixitin purettavana

Puhelimet saivat iFixitin purkutuomioksi kolme pistettä kymmenestä.

iFixit on julkaissut tuttuun tapaan uuden purkuvideon ja artikkelin Samsungin uusimmista lippulaivamalleista. Huomion kiinnittävänä muutoksena ja puhelinten röntgenkuvasta on nähtävissä, ettei sisuksissa ole näkyvillä tärinämoottoria, sillä se on integroitu pohjan kaiuttimeen.

Huomattavan pienen tärinämoottorin vastapainona puhelinten jäähdytykseen vaikuttaisi olevan panostettu selvästi. Käytössä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu höyrykammiojäähdytys sekä lämpöputkia ja grafiittiteippiä.

Korjattavuusarvosanaksi Galaxy S22 ja S22 Ultra saavat kolme pistettä kymmenestä. Positiivisia huomioita puhelimet saavat Philips-ruuvien käytöstä, mutta muilta osin kommentit ovat varsin negatiivisa. Akun vaihtaminen on vaikeaa, sillä se on liimattu kiinni, eivätkä näytönvaihdotkaan ole erityisen helppoja, minkä lisäksi Samsung ei ole tarjonnut ainakaan iFixitin purkusessioiden aikaan vapaasti saatavilla olevaa huolto-ohjetta.

