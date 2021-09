Samsungin Galaxy S22 -sarjan puhelimet renderöintivuodoissa

Renderöinneissä esiintyy kolme S22-mallia, mutta joidenkin huhujen mukaan S22 Ultra julkaistaisiinkin Note22 Ultra -nimellä.

Viimeisimpien huhujen mukaan Samsung on saattanut peruuttaa Galaxy S21 FE:n julkaisun, jota se ehti jo aiemmin lykätä neljänneksellä eteenpäin. Siitä riippumatta tällä kertaa vuotovuoroon ovat päässeet yhtiön ensi vuoden S22-lippulaivamallisto.



Luottovuotaja Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer on julkaissut yhteistyössä Digit Indian, 91mobilesin ja Zouton US:n kanssa renderöintejä tulevista Samsung Galaxy S22 -sarjan puhelimista. Vuodoissa esiintyvät sekä S22-perusmalli, S22+ että S22 Ultra. Puhelinten nimeäminen saattaa kuitenkin vielä muuttua totutusta. Chunvn8888:n mukaan S22 Ultra tulisikin markkinoille Note22 Ultra -nimellä ja OnLeaksin tiedostonimiäkin mukaillen S22+ olisi todellisuudessa S22 Pro.



Renderöintien mukaan S22:n ja S22+:n kamerakyhmy noudattelee muotoilultaan S21:stä tuttuja linjoja, mutta aiemmasta poiketen se ei sulaudu suoraan puhelimen runkoon vaan niiden välissä on selvä sauma. Kamerasaarekkeessa on kummassakin tapauksessa kolmoiskamera ja salama on sijoitettu sen ulkopuolelle. Molempien etukamera on toteutettu renderöinneissä näytön läpi isketyllä reikäkameralla, joka on sijoitettu keskelle näytön ylälaitaa. S22:n näytön koosta ei ole mainintaa, mutta S22+:n näytön pitäisi olla 91mobilesin mukaan halkaisijaltaan 6,5 tuumaa ja itse laitteen koon 146 x 70,5 x 7,6 mm ja kamerakyhmyn kohdalta 9,1 mm. Aiemmissa vuodoissa S22:n näytön kooksi on kerrottu 6,06” ja S22+:n 6,55”, mikä voi hyvin olla pyöristetty 6,5 tuumaan.

S22 Ultra eli mahdollisesti Note22 Ultra poikkeaa muotokieleltään selvästi muista malleista. Puhelimen näyttö kaareutuu sivuilta aavistuksen johtaen erittäin pyöreiksi muotoilluille sivuille ja puhelimen päädyt ovat korostetun tasaiset. Puhelimen alapäädystä löytyy odotetun USB-C-liitännän ja kaiuttimen lisäksi paikka S-Pen-stylukselle Note-sarjasta tuttuun tapaan. Puhelimen kamerasaareketta ei voi kuvailla muutoin kuin uniikkina. Symmetrialle on heitetty hyvästit ja pyöristetyn P-kirjaimen muotoon hieman irralleen näytön reunasta sijoitettu saareke on varustettu yhteensä viidellä sensorilla, joista S21 Ultran tapaan neljän odotetaan olevan kameroita. Etukamera on muiden S22-mallien tapaan keskelle näytön ylälaitaa sijoitettu reikäkamera. Puhelimen näytön kooksi raportoidaan 6,8 tuumaa ja strategisiksi mitoiksi kerrotaan 163,2 x 77,9 x 8,9 mm ja kamerakyhmyn osalta 10,5 mm. Akun koon huhutaan olevan 5000 mAh huolimatta puhelimeen lisätystä S-Pen-paikasta.

Lähteet: GSMArena (1), (2), (3)