Aiemmin Galaxy Watch -älykellojen Classic-malleissa olleen pyörivän reunuksen epäillään tekevän paluun huhutussa Watch7 Ultra -mallissa.

Mobiilimaailmassa tunnettu tietovuotaja Steve ”OnLeaks” Hemmerstoffer on vuotanut renderöintikuvia Samsungin huhutusta älykellouutuudesta Galaxy Watch7 Ultrasta yhdessä Smartprix-sivuston kanssa. Watch7 Ultra on kuvien perusteella muotoilultaan hieman aiempien vuosien malleja neliömäisempi ja varustettu mekaanisesti pyörivällä reunuksella, jolla voi navigoida kellon eri toimintojen välillä.

Watch7 Ultrassa kerrotaan olevan halkaisijaltaan 1,5 tuuman näyttö, joka on saman kokoinen kuin Watch6 Classicissa. Vuotojen mukaan kello on kuitenkin ulkomitoiltaan joitain millimetrejä edeltäjämalliaan suurempi, mikä johtuu sen neliömäisestä muotoilusta. Rungossa näyttää olevan myös uusi kolmas painike, kun aiemmin Galaxy Watch -kelloissa on ollut kaksi painiketta oikealla sivulla.

Uudistuksia suunnittelussa näkyy kuvissa myös esimerkiksi rannekkeen kiinnitysmekanismeissa ja aiempaa suuremmissa kaiuttimissa. Myös rannetta vasten tulevat sensorit näyttäisivät asettelultaan hieman uudistuneen edellisvuoden malleista.

Samsungin odotetaan julkistavan Galaxy Watch7 Ultra sisarmalleineen virallisesti 10. heinäkuuta Galaxy Unpacked -tapahtumassa Pariisissa, jolloin selvinnee myös, onko kelloissa esimerkiksi paljon puhuttu noninvasiivinen verensokerin mittaus.

Lähde: Smartprix, SamMobile