Uusi artikkeli: Kokeiltavana kolme massasta poikkeavaa kiinalaispuhelinta

Otimme io-techin kokeiluun kolme massasta poikkeavilla erikoisominaisuuksilla varustettua puhelinta pienemmiltä kiinalaisvalmistajilta.

io-techin älypuhelintestit pyörivät luonnollisesti pääosin niiden suurimpien valmistajien mallien ympärillä, joita myydään täkäläisillä markkinoilla eniten. Alkuvuoden uutuusjulkaisujen testikiireiden helpotettua päätimme ottaa kokeiltavaksi muutaman massasta poikkeavan mallin, joita on testattu io-techissä harvakseltaan ennenkin. Valitsimme pienemmiltä kiinalaisvalmistajilta kolme toisistaan hieman poikkeavaa mallia, joista kaikki tarjoavat jonkinlaisia massasta poikkeavia erikoisominaisuuksia.

Noin 300 euron hintainen Doogee S Mini on kolmikon pienin puhelin ja se valittiin mukaan juuri nykypäivän markkinassa poikkeuksellisen pienen näyttökokonsa vuoksi. Tavanomaista pienemmän koon lisäksi ostajalle on tarjolla myös lisäsuojauksin varustettu tarkenne sekä IP68/69-suojaluokitus, joka on tässä hintaluokassa vielä suht harvinainen ominaisuus.

Vajaan 500 euron hintainen Oukitel WP33 Pro valittiin mukaan ensisijaisesti jättikokoisen 22 000 mAh akun sekä takakuoreen sijoitetun kookkaan viiden watin kaiuttimen vuoksi. Kamerapuolelta löytyy myös pimeäkuvauksen mahdollistava infrapunakamera. Muiden kokeilussa käyneiden mallien tapaan myös WP33 Pro on suojattu tavanomaista puhelinta järeämmin.

Kolmas kokeiltavana vieraillut puhelin oli vajaan 600 euron hintainen Unihertz Tank 2, jonka erikoisuus on puhelimen yläpäätyyn integroitu HD-tarkkuuden laserprojektori. Erikoisvarustukseen kuuluu lisäksi mm. takakuoren 1300 lumenin ”leirintävalo”, infrapunakamera sekä kookas 15 500 mAh akku.

Tutustumme artikkeleissa kaikkiin kolmeen puhelimeen lyhyen kokeilujakson perusteella ja arvioimme erikoisominaisuuksien toimivuutta ja hyödyllisyyttä sekä laitteiden rahalle tarjoamaa vastinetta.

