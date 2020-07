Samsungin silminnähden uudistuneen Galaxy Z Fold 2:n pressirenderöinnit vuotivat nettiin

Galaxy Z Fold 2 on saanut venytettyä etunäytön liki koko etukannen kokoiseksi ja sisänäytön rumaksikin haukuttu kamerasaareke on väistynyt näytön läpi lyödyn etukameran tieltä.

Samsung tulee pitämään 5. elokuuta Galaxy Unpacked 2020 -tapahtuman, jossa se tulee julkaisemaan muun muassa Galaxy Z Fold 2- ja Note 20 -puhelimet. Uuden Z Fold 2:n pressirenderöinnit ehtivät kuitenkin vuotaa julki jo hyvissä ajoin ennen itse tapahtumaa.

Siinä missä Galaxy Z Flip 5G:n ulkoiset muutokset ensimmäisen sukupolven Flipiin olivat pieniä, tulee Galaxxy Z Fold 2 muuttumaan silminnähtävästi myös ulkoisesti. Ensimmäisenä silmiin osuu luonnollisesti etukansi, jonka näyttö on saatu nyt venytettyä lähes koko kannen kattavaksi, kun ensimmäisen sukupolven Foldissa oli useiden senttimetrien surureunat ylhäällä ja alhaalla. Etunäytössä on lisäksi näytön läpi lyöty kamerareikä toista etukameraa varten. Puhelimen takakannessa puolestaan on kolmoiskamera, joka ainakin ulkoisesti vastaa hyvin lähelle Galaxy Note 20:n kameraratkaisua.

Kirjamaisesti avautuvan puhelimen taittuvan sisänäytön reunuksia on ainakin silmämääräisesti saatu kavennettua jonkin verran, mutta suurin muutos on kameraratkaisussa. Rumaksikin haukuttu, yli puolet näytön oikean puoliskon ylälaidasta peittänyt erikseen rajattu kamerasaareke on saanut väistyä näytön läpi lyödyn kamerareiän tieltä. Etukamera on sijoitettu oikean näyttöpuoliskon ylälaidan keskelle.

Aiemmin vuotaneiden tietojen mukaan etunäyttö olisi kooltaan 6,23- ja sisänäyttö 7,7-tuumainen. Molempien on kerrottu perustuvan SuperAMOLED-tekniikkaan ja sisänäytön yltävän 120 hertsin virkistystaajuuteen. Vuotajien mukaan etukameran pitäisi olla tarkkuudeltaan 10 megapikseliä ja takakameroiden 12, 64 ja 12 megapikseliä. Etunäytön selfiekameran tarkkuudesta ei ole vielä tietoa. Akun kapasiteetiksi puolestaan kerrotaan 4356 mAh ja puhelimeen olisi integroitu myös tuki 15 watin langattomalle lataukselle.

Hinnasta vuotajat eivät ole päässeet vielä yksimielisyyteen. Toisten vuotojen mukaan puhelin tulisi olemaan edeltäjäänsä edullisempi ja toisten mukaan sen hinnoittelu vastaisi ensimmäistä sukupolvea ja pyörisi vajaassa 2000 dollarissa.

Lähteet: GSMArena, MySmartPrice