Samsungin taittuvanäyttöinen Galaxy Z Flip -simpukkapuhelin kuvavuodossa

Samsung Galaxy Z Flip muistuttaa ulkoisesti perinteistä simpukkapuhelinta ja sen pienikokoinen ulkonäyttö on sijoitettu kekseliäästi takakameran peilikuvaksi puhelimen oikeaan yläkulmaan.

Samsung julkaisi viime vuonna ensimmäisen taittuvanäyttöisen puhelimensa. Galaxy Fold tulee saamaan lähitulevaisuudessa seuraa Galaxy Z Flip -mallista, jossa näyttö taittuu simpukkapuhelinten tapaan.

WinFuture-sivuston Roland Quandt on saanut haltuunsa Galaxy Z Flip -puhelimen viralliset renderöinnit. Kuvissa varmistuu, että puhelimessa käytetään näytön yläreunan keskelle kamerareiän sijoittavaa Infinity-O-näyttöä. Näytön reunukset ovat nykystandardein varsin paksut, mutta se lienee toistaiseksi taittuvan näytön pakottama kompromissi. Näytön sarana vaikuttaa sisältävän Foldin tapaan hasardeja aukkoja, mutta niiden vakavuus jää nähtäväksi kun puhelimet saapuvat arvostelijoiden ja käyttäjien käsiin. Galaxy Z Flipin takakannen jakaa luonnollisesti kahtia näytön saranamekanismi. Avattuna yläpuolelle jäävän puoliskon vasemmasta yläkulmasta löytyy tuplakamera ja oikeasta pienikokoinen, aina päällä oleva näyttö.

Galaxy Z Flip on varustettu taittuvalla 6,7-tuumaisella Infinity-O Dynamic AMOLED -näytöllä, jonka resoluutio on verrattain maltillinen 2636×1080 (22:9). Takakannen SuperAMOLED-lisänäyttö on kooltaan 1,6-tuumainen ja sen resoluutio on 300×116.

Puhelimen sydämenä sykkii viime päivinä varmistuneiden tietojen mukaan Qualcommin Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri, jonka tukena on 8 Gt muistia ja 256 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa. MicroSD-korttipaikkaa puhelimesta ei tule löytymään. Etukamera on tarkkuudeltaan 10 megapikseliä ja takakamera on varustettu 12 megapikselin pääkameralla ja 12 megapikselin ultralaajakuvakameralla.

Taittuvanäyttöisen Galaxyn akku on jaettu kahteen osaan ja niiden yhteiskapasiteetti on 3300 mAh. Puhelin tukee 15 watin pikalatausta ja 9 watin langatonta Qi-latausta. Sen strategiset mitat ovat avattuna 167,9 x 73,6 x 6,9 mm ja suljettuna 87,4 x 73,6 x 15,4 mm. Painoa puhelimella on 183 grammaa ja sen jälleenmyyntihinnan odotetaan asettuvan noin 1500 euron tuntumaan.

