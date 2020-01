Tuore vuoto paljasti Intelin Lakefield-prosessorin nimeämiskäytännön

Yksi viisiytimisistä Lakefield-prosessoreista tullaan tuntemaan nimellä Core i5-L16G7

Intel julkisti radikaalisti totutusta poikkeavat Foveros-paketoidut Lakefield-prosessorit viime vuonna ja sittemmin on varmistunut prosessorin löytyvän muun muassa joistain CES-messuilla esitellyistä taittuvanäyttöisistä tietokoneista. Tuore vuoto paljastaa nyt myös prosessorin nimeämiskäytännön.

Tuttu Twitter-vuotaja Tum Apisak on löytänyt UserBenchmark-sivustolle on ilmestyneen Samsung 767XCL -nimellä tunnistuvalla kokoonpanolla ajetun tuloksen, joka paljastaa ensimmäistä kertaa Intelin Lakefield-prosessoreiden nimeämiskäytäntöä. Testin mukaan Samsungin kokoonpanossa käytössä oleva Lakefield-prosessori tullaan tuntemaan nimellä Core i5-L16G7. 767XCL on todennäköisimmin Galaxy Book S -kannettava, jonka kehityksen Samsung on varmistanut aiemmin.

Core i5-L16G7 on viisiytiminen prosessori. Erikoinen konfiguraatio rakentuu yhdestä suorituskykyisemmästä Sunny Cove -ytimestä ja neljästä virtapihistä Tremont-ytimestä. Tuloksen mukaan prosessori kykenisi suorittamaan samanaikaisesti viittä säiettä, mikä tarkoittaisi, ettei se tue Hyper-threading-SMT-teknologiaa. On mahdollista, että Sunny Coven SMT-tuki on varattu mahdolliselle Core i7-mallille. G7 puolestaan viitannee Ice Lake-U -prosessoreista tuttuun Gen11-grafiikkaohjaimeen 64 Execution Unit -yksikön konfiguraatiossa. Testituloksen mukaan prosessorin peruskellotaajuus olisi 1,4 GHz ja keskimääräinen Turbo-kellotaajuus 1,75 GHz. Huomionarvoista kuitenkin on, ettei toistaiseksi tiedetä onko kyseessä Sunny Cove- vai Tremont-ydinten kellotaajuus, vai onko niiden välillä edes eroa.

