Uutuuscooleri on suunnattu erittäin pienikokoista cooleria vaativiin käyttökohteisiin.

Cooler Master on lanseerannut uuden matalaprofiilisen MasterAir G200P -prosessoricoolerin, joka on suunnattu erityisesti pienikokoisiin kokoonpanoihin. MasterAir G200P:n korkeus tuulettimen kanssa on vain 39,4 mm.

Coolerin rakenne koostuu alumiinirivastosta, kuparipohjasta ja kahdesta C:n muotoisesta kuparilämpöputkesta. Aktiivijäähdytyksestä huolehtiva 92 mm:n PWM-tuuletin (800-2600 RPM; 6 – 28 dBA) on varustettu RGB-valaistuksella. Mukana toimitetaan myös RGB-kontrolleri, jonka avulla käyttäjä voi vaihtaa tuuletinvalaistuksen väriä ja efektiä.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 95 x 92 x 39,4 mm (P x L x K)

Materiaali: alumiinirivasto, kuparipohja ja -lämpöputket

Lämpöputket: 2 kpl

92 x 92 x 15 mm PWM-tuuletin (800-2600 RPM; max. 35,5 CFM, 6-28 dBA)

Yhteensopivuus: Intel LGA 115x & AMD AM4, AM3, AM3+, AM2, AM2+, FM2+, FM2 ja FM1

Cooler Master ei kertonut toistaiseksi tarkemmin coolerin saatavuudesta, mutta hinta tulee olemaan Euroopassa 40 euron pinnassa. Valmistaja antaa coolerille kahden vuoden takuun.

