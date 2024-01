Samsungin uusi Exynos 2400 -järjestelmäpiiri raksuttaa Galaxy S24- ja S24+ -älypuhelimissa

Valmistajan lippulaivapiiri Exynos 2400 pärjää suorituskykyvertailuissa yllättävän hyvin Qualcommin Snapdragon 8 Gen 3:lle, joka on muun muassa Galaxy S24 Ultran sisuksissa.

Uutisoimme viime viikolla Samsungin tuoreesta Galaxy S24 -mallistosta, joka julkistettiin osana Galaxy Unpacked -livestriimiä. Uusia Galaxy-puhelimia saatiin markkinoille kolme; S24, S24+ ja lippulaivamalli S24 Ultra. Yksi huomionarvoinen seikka puhelimissa on niiden käyttämät järjestelmäpiirit, sillä S24 ja S24+ on varustettu Samsungin uudella lippulaivamallilla Exynos 2400:lla ja S24 Ultra sen sijaan Qualcommin suorituskykyisimmällä Snapdragon 8 Gen 3:lla.

Exynos 2400:n prosessorissa on kymmenen ydintä, jotka on jaoteltu kolmeen rykelmään eli ”tri-cluster”-muotoon, jolla suorituskykyä ohjaillaan sovellusten vaatimustason mukaan. Yksi iso Cortex-X4-ydin vastaa suorituskykyä vaativista tehtävistä 3,2 GHz:n maksimikellotaajuudella. Viisi keskikokoista Cortex-A720-ydintä on jaoteltu kahteen 2,9 GHz:n ja kolmeen 2,6 GHz:n maksimikellotaajuuden ytimeen. Neljä pientä Cortex-A520-ydintä toimivat energiatehokkaasti kevyessä käytössä 2,0 GHz:n maksimikellotaajuudella.

Grafiikkasuorittimena Exynos 2400:ssa on AMD:n RDNA 3 -arkkitehtuuriin perustuva kuusiytiminen Xclipse 940, joka tukee muun muassa laitteistokiihdytteistä säteenseurantaa ja FSR-skaalausteknologiaa. Sen myös luvataan olevan aiempaa energiatehokkaampi.

Tekoälyyn Exynos 2400:ssa on luonnollisesti panostettu isolla kädellä ja markkinointimateriaalissaan Samsung lupaakin uuden järjestelmäpiirin olevan tekoälytehtävissä jopa 14,7-kertaa suorituskykyisempi edelliseen Exynos 2200:aan verrattuna. Tekoälytoiminnoista vastaa 17 000:een MAC-operaatioon (multiply-accumulate) kykenevä NPU-suoritin (neural processing unit). Suorittimessa on kaksi graafisella ja kaksi järjestelmätasolla toimivaa ydintä.

Kamera- ja video-ominaisuuksien puolesta tuettuna on jopa 320 megapikselin valokuvaus yhdellä kameralla ja maksimissaan 8K-dekoodaus 60 ruudun sekuntinopeudella ja 10 bitin HEVC:llä. Yhteyspuolella piirin 5G NR -modeemi pystyy jopa 9,64 Gbps:n teoreettiseen tiedonsiirtonopeuteen alle 6 Ghz:n verkoissa ja jopa 12,1 Gbps:n nopeuteen korkeampien taajuuksien verkoissa.

Verrattuna Qualcommin Snapdragon 8 Gen 3 -lippulaivajärjestelmäpiiriin Exynos 2400 on synteettisissä yhden ytimen ja moniydintesteissä hieman Snapdragonia hitaampi. Kuitenkin todellisissa pelitesteissä, kuten esimerkiksi Genshin Impactissa, PUBG Mobilessa, Mobile Legendsissa ja Fortnitessa, piirit ovat melko tasaväkisiä suorituskyvyltään. Säteenseurantatesteissä Exynos 2400 vie voiton.

Exynos 2400:

Prosessori: 1 x Cortex-X4 @ 3,2 GHz 2 x Cortex-A720 @ 2,9 GHz 3 x Cortex-A720 @ 2,6 GHz 4 x Cortex-A520 @ 2,0 GHz

Grafiikkasuoritin: Xclipse 940 (AMD RDNA 3)

Tekoäly: 17K MAC NPU (2-GNPU+2-SNPU) & DSP

Modeemi: 5G NR: 9,64 Gbps downlink / 2,55 Gbps uplink (< 6 GHz) 5G NR: 12,1 Gbps downlink / 3,67 Gbps uplink (mmWave) LTE: Cat.24 8CA – 3 Gbps downlink / Cat.22 4CA – 422 Mbps uplink

GNSS: GPS GLONASS BeiDou Galileo

Kameratuki: 320 MP valokuvaus yhdellä kameralla 108 MP @ 30 fps yhdellä kameralla 64 MP + 32 MP @ 30 fps kahdella kameralla

Videotuki: Dekoodaus: 8K @ 60 fps, 10-bit HEVC (H.265), VP9, AV1 Enkoodaus: 8K @ 30 fps, 10-bit HEVC, VP9

Näyttötuki: 4K/WQUXGA @ 120 Hz QHD+ @ 144 Hz



Lähde: Samsung, GSMArena (1, 2)