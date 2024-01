Samsung julkisti odotetusti uudet Galaxy S24 -sarjan älypuhelimensa – fokus teköälyssä

Uusille Galaxy S24 -sarjan puhelimille luvataan ohjelmistopäivityksiä peräti seitsemän vuoden ajaksi.

Samsung on julkistanut juuri San Josessa Yhdysvalloissa järjestetyssä Galaxy Unpacked -tapahtumassa uudet Galaxy S24 -sarjan lippulaivapuhelimensa. Mallistossa on viime vuoden tapaan ikään kuin ”kahden kerroksen väkeä”, jopa aiempaa korostetummin eroin. Malliston huipulla on Galaxy S24 Ultra, joka poikkeaa kulmikkaammalla ”Notemaisella” muotoilullaan S24 ja S24+-malleista. Uutena erona tämän vuoden Ultra-mallissa on myös eri järjestelmäpiiri.

Ohjelmistopuolella Samsung on keskittynyt erityisesti Galaxy AI -tekoälyominaisuuksien lanseeraamiseen. Samsung on pyrkinyt tuomaan uusiin S24-malleihin useita käyttäjän arkisia toimia helpottavia tekoälytoimintoja, joista osa hyödyntää laitteen sisäistä tekoälyprosessointia ja osa pilviprosessointia. Esimerkkejä uusista tekoälyominaisuuksista ovat mm. kuvan reunojen täydentäminen kuvaa suoristaessa, tekoälyn avulla luotavat taustakuvat, muistiinpanotekstien automaattinen ryhmittely, kirjoitettavien viestien sisällön automaattinen mukauttaminen eri tyyliseksi sekä puheluiden reaaliaikainen kääntäminen ja litterointi. Halutessaan käyttäjä voi estää kaiken pilvessä tapahtuvan tekoälyprosessoinnin.

Uutta on myös aiempaakin pidempi ohjelmistotuki – päivityksiä luvataan 7 vuotta sekä Android-versioiden että tietoturvakorjausten osalta. Käyttöjärjestelmänä on Android 14 sekä uusin One UI -versio.

Samsung on hienosäätänyt S24 Ultran muotoilua ja se on nyt hieman aiempaakin kulmikkaampi sekä näytön pyöristetyistä pitkistä sivuista on luovuttu. Lisäksi puhelimen runko on nyt valmistettu titaanista Applen iPhone 15 Pro -malliston tapaan, joskin Samsung on päätynyt kehyksessä hieman karheampaan hiekkapuhallettuun viimeistelyyn. Ultra on edeltäjäänsä aavistuksen lyhyempi ja ohuempi, mutta vajaan millin leveämpi (tasapintaisesta näytöstä johtuen).

Ultran 6,8-tuumaisen näytön useimmat tekniset ominaisuudet ovat pysyneet samoina, mutta näytön reunukset ovat kaventuneet, näytössä on uusi heijastuksia suodattava kerros ja pistemäinen maksimikirkkaus on nostettu 2600 nitiin. Ultrassa on Suomen markkinoilla kolmikon ainoana puhelimena Snapdragon 8 gen 3 for Galaxy -järjestelmäpiiri ja sitä jäähdytetään kooltaan 1,9-kertaiseksi kasvatetulla höyrykammiolla.

Kamerapuolella Samsung on viilannut toteutusta jonkin verran, sillä 10x telekamera on korvattu 5x-telekameralla. Samsungin mukaan uudella toteutuksella 1x-10x-polttovälialueella saadaan kokonaislaatuisesti parempaa kuvanlaatua ja että uudella 50 megapikselin 5x-telekameralla voidaan ottaa häviöttömästi 10x zoomia vastaavia otoksia 12 megapikselin koossa. Samsung kertoo myös parantaneensa hämäräkuvauksen laatua telepolttovälejä käyttäessä.

Samsung Galaxy S24 Ultran tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: 162,3 x 79 x 8,6 mm

Paino: 233 grammaa

Rakenne: titaanirunko, Gorilla Glass Armor edessä ja takana, IP68

6,8” 1440 x 3200 LTPO AMOLED -näyttö, adaptiivinen 120 Hz (1–120 Hz), 2600 nit (pistemäinen)

Snapdragon 8 gen 3 for Galaxy -järjestelmäpiiri 1 x 3,39 GHz Prime X1 -ydin 3 x 3,1 GHz Gold -ydin 2 x 2,9 GHz Titanium-ydin 2 x 2,2 GHz Silver-ydin

12 Gt LPDDR5X RAM-muistia

256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G, LTE, Dual 5G SIM

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, LTE, Ultra Wide Band

Neloistakakamera: 200 megapikselin pääkamera (Isocell HP2), f1.7, 85° kuvakulma, OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (IMX564), F2.2, 120° kuvakulma 10 megapikselin 3x-telekamera, f2.4, 36° kuvakulma, OIS 50 megapikselin 5x-telekamera (IMX854), f3.4, 22° kuvakulma, OIS

12 megapikselin etukamera (Isocell 3LU), f2.2, 80° kuvakulma, PDAF

5000 mAh:n akku, USB-C, 45 watin pikalataus (65 % 30 min), langaton lataus, Wireless PowerShare

Android 14, One UI 6.1, 7 Android-versiopäivitystä, 7 vuotta tietoturvakorjauksia

Galaxy S24 ja S24+ perustuvat viime vuoden tapaan pitkälti keskenään samoille pohjille ja suurimpana erona niiden välillä on näyttö- ja akkukoko, RAM-muistin määrä sekä latausteho. Erona Ultra-malliin niiden järjestelmäpiirinä toimii Suomen markkinoilla Samsungin oma Exynos 2400 -piiri, joka tarjoaa 10 prosessoriydintä sekä AMD RDNA 3 -arkkitehtuuriin perustuvan Xclipse 940 -grafiikkasuorittimen.

Uudistuksena molempien mallien näyttökoko on kasvanut tuuman kymmenyksellä, mutta siitä huolimatta ulkomitat eivät ole kasvaneet mainittavasti. Parannuksena viime vuodesta näytöt tukevat nyt adaptiivista virkistystaajuutta laajemmalla 1-120 Hz:n alueella. Lisäksi merkittävänä muutoksena plus-mallin resoluutio on kasvatettu samalle QHD+-tasolle Ultra-mallin kanssa. Yhteyspuolella Ultrasta löytyvä Wifi 7 -tuki puuttuu edullisemmista malleista.

Kameratoteutus on pysynyt teknisesti muuttumattomana viime vuodesta – parannuksia on tullut lähinnä prosessoinnin saralle. Akun kapasiteetti on kasvanut molemmissa malleissa hieman viime vuodesta. Maksimilataustehot ovat sen sijaan pysyneet entisellään – Samsung perustelee valintaa akun eliniän pidentämisellä. Plus-mallissa latausteho on korkeampi kuin perusmallissa.

Samsung Galaxy S23:n & S23+:n tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: GS24: 147 x 70,6 x 7,6 mm GS24+: 156,5 x 75,9 x 7,7 mm

Paino: GS24: 167 grammaa GS24+: 196 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass Armor edessä ja takana, IP68

Näyttö: 6,2” 1080 x 2400 LTPO AMOLED -näyttö, adaptiivinen 1-120 Hz, 2600 nit (pistemäinen) 6,7” 1440 x 3200 LTPO AMOLED -näyttö, adaptiivinen 1–120 Hz, 2600 nit (pistemäinen)

Samsung Exynos 2400 -järjestelmäpiiri

Käyttömuisti: GS24: 8 Gt LPDDR5X RAM-muistia GS24+: 12 Gt LPDDR5X-muistia

128 tai 256 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa (Plus-mallissa lisäksi 512 Gt)

5G, LTE, Dual 5G SIM

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Isocell GN3), F1.8, 85° kuvakulma, OIS, Dual Pixel AF 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (IMX564), f2.2, 120° kuvakulma 10 megapikselin 3x-telekamera (Isocell 3K1), f2.4, 36° kuvakulma, OIS

12 megapikselin etukamera (Isocell 3LU), f2.2, 80° kuvakulma, PDAF

Akku & lataus: GS24: 4000 mAh akku, USB-C, 25 W pikalataus (50 % 30 min), langaton lataus, Wireless PowerShare GS24+: 4900 mAh USB-C, 45 W pikalataus (65 % 30 min), langaton lataus, Wireless PowerShare

Android 14, One UI 6.1, seitsemän Android-versiopäivitystä, 7 vuotta tietoturvakorjauksia

Galaxy S24 -mallisto tulee ennakkotilattavaksi välittömästi ja kauppoihin 30. tammikuuta. Suositushinnat ovat Suomessa seuraavat:

Galaxy S24: 8 & 128 Gt 949 € 8 & 256 Gt 1009 €

Galaxy S24+: 12 & 256 Gt 1199 € 12 & 512 Gt 1329 €

Galaxy S24 Ultra: 12 & 256 Gt 1499 € 12 & 512 Gt 1629 € 12 Gt & 1 Tt 1869 €



Ennakkotilaustarjouksena 30. tammikuuta asti pykälää suurempi muistiversio on tarjolla edullisemman hinnalla. Suomessa myytävät perusvärivaihtoehdot ovat musta, harmaa, violetti ja keltainen. Lisäksi Samsungin sivujen kautta on tarjolla lisää erikoisvärivaihtoehtoja.

Lähde: Samsung