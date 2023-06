Seasonicilta ATX 3.0 -päivitettyjä Prime TX- ja PX-virtalähteitä

Seasonicin uudet lippulaivavirtalähteet tarjoavat yli 1000 wattia ja ATX 3.0 -valmiuden.

Seasonic on lanseerannut markkinoille päivitetyt Prime TX- ja PX -virtalähteet, joita se esitteli aiemmin tässä kuussa Computex 2023 -tapahtumassa Taiwanissa.

Kyse on ylimmän hintakategorian virtalähteistä, joista Prime PX on saatavilla 1600-wattisena ja Prime TX 1300- ja 1600-wattisena. Uudet mallit ovat luonnollisesti ATX 3.0 -yhteensopivia ja 1600 W -malleissa on kaksi 12VHPWR-virtaliitintä ja 1300 W mallissa niitä on yksi. Prime PX on 80Plus Platinum- ja Prime TX 80Plus puolestaan Titanium-luokiteltu. Valmistaja lupaa molemmille sarjoille 12 vuoden takuun.

Prime PX-1600:n suositushinta on 459,90 euroa, TX-1300:n 479,90 euroa ja TX-1600:n 549,90 euroa.

Huom! Myynnissä on myös samalla mallinimellä vanhempia TX- ja PX-sarjan virtalähteitä ilman ATX 3.0 -tukea, joten ostaessa on syytä kiinnittää huomiota, että ATX 3.0 on mainittu tuotetiedoissa.

Lähde: Seasonic (1), (2)