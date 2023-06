Luottovuotaja OnLeaksin tuoreen julkaisun perusteella OnePlus tulee julkaisemaan ensimmäisenä tablettiluokkaan avautuvan Fold-mallin huhutun simpukkamallin sijasta.

Yhtä varmasti kuin puhelinvalmistajat julkaisevat uusia puhelimia julkaisee Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer niistä vuotokuvia. Viidakon vanhan sananlaskun paikkansapitävyyden pääsi toteamaan tällä kertaa OnePlus.

OnLeaks on julkaissut yhteistyössä SmartPrixin kanssa renderöintejä OnePlussan ensimmäisestä taittuvanäyttöisestä puhelimesta. Aiemmista huhuista ja spekulaatioista poiketen kyse ei ole simpukkamallista, vaan Galaxy Fold -sarjan tapaan tablettikokoluokkaan avautuvasta OnePlus V Foldista.

OnePlus V Fold on suljettuna käytännössä kuin mikä tahansa nykypuhelin kenties paksuutta lukuun ottamatta. Käytännössä koko etupuoli on yhtä näyttöä läpi lyödyn 32 megapikselin OV32C-selfiekameran luomaa kauneusvirheestä huolimatta. Puhelimen takapuolella on puolestaan kookas pyöreä kamerasaareke kolmella sensorilla ja Hasselblad-logolla. Keskimmäinen sensoreista on periskooppimallia, pääsensoriksi on huhuiltu Sonyn 50 megapikselin IMX890:stä ja kolmannen huhutaan olevan ultralaajakulmakamera. Salama on sijoitettu kamerakummun ulkopuolelle aivan puhelimen vasempaan yläkulmaan.

Avattuna puhelimesta ei ole paljoa kerrottavaa. Sisänäytön vasemmasta yläkulmasta löytyy läpilyöty selfiekamera, jonka sensorista ei ole tällä haavaa tietoa tai edes oikein huhuja. Renderöinneissä näytön taitoskohdan mahdollisia ryppyjä ei tietenkään näy ja kuvissa mitäänsanomattoman oloinen sarana katoaa luonnollisesti puhelin avattuna täysin näkyvistä.

Raudan puolesta OnePlussan odotetaan lyövän myllyyn parasta mitä markkinoilla on tarjota, eli Qualcommin Snapdragon 8+ Gen 2:sta. Akun kapasiteetin uskotaan osuvan 4800 mAh lukemiin ja tukevan 100 watin pikalatausta. Puhelimen etunäytön huhutaan perustuvan LTPO AMOLED -teknologiaan ja tukevan 120 hertsin virkistystaajuutta.

Lähde: GSMArena