Cooleri tulee saataville mustilla ja ARGB-valaistuilla tuulettimilla.

Puolalainen SilentiumPC jatkaa mallistonsa uudistamista ja on julkaissut uuden Grandis 3 -prosessoricoolerin, joka on seuraaja vuonna 2016 julkaistulle Grandis 2 -mallille. Kyseessä on SilentiumPC:n ilmajäähdytteisten prosessoricoolereiden lippulaivamalli. Cooleri tulee saataville perusversiona sekä A-RGB-tuulettimin varustettuna EVO ARGB -mallina.

Valmistajan mukaan Grandis 3 on suunniteltu 10-12-ytimisten ylikellotettujen suorittimien jäähdyttämiseen jopa 250 watin TDP-arvoon asti. Cooleri koostuu kahdesta tornimallisesta alumiinirivastosta, jotka ovat yhteydessä pohjaosaan kuuden kuparisen lämpöputken välityksellä. ARGB-mallissa metalliosat on nikkelöity, perusmallissa ne ovat ”paljaat”. Rivastojan jäähdytetään kahdella korkean paineentuoton Sigma HP PWM -tuulettimella, joista ulkompi on kooltaan 120 mm ja sisempi 140 mm.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 140 x 159 x 131 mm (L x K x S)

Paino: 985 g (EVO ARGB 961 g)

Materiaali: alumiinirivasto, kuparipohja ja -lämpöputket

Lämpöputket: 6 x 6 mm

1 kpl 140 mm PWM-tuuletin (250-1400 RPM), 1 kpl 120 mm tuuletin (250-1600 RPM)

Yhteensopivuus: Intel LGA 115x, 1366, 2011(-3), 2066; AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM2(+), FM1

Perusmallin verollinen suositushinta on kilpailukykyinen 49 euroa ja ARGB-version 55 euroa. Valmistaja antaa coolerilleen kahden vuoden takuun. Grandis 3 on jo io-techin testattavana ja on osana lähiviikkoina julkaistavaa high-end-coolereiden vertailua.

