Sugo 14:ään mahtuu täysikokoinen kolmen korttipaikan näytönohjain, ATX-virtalähde ja 240 mm jäähdytin.

Silverstone on julkaissut mini-ITX-kokoisen Sugo 14 -kotelon, jota se on esitellyt prototyyppivaiheissaan eri messuilla jo useamman vuoden ajan. Kyseessä on seuraaja vuonna 2015 julkaistulle SG13-mallille. Muodoltaan kuutiomainen kotelo on suunniteltu käytettäväksi kahdessa eri asennossa ja 19,55-litraisen kotelon sisään on mahdutettavissa mini-ITX-kokoluokassa poikkeuksellisen suurikokoisia komponentteja.

Ulkorakenne on suunniteltu modulaariseksi, eli kaikki paneelit irtoavat rungosta asentamisen helpottamiseksi. Etupaneelissa on nykypäivänä harvinainen ulkoinen 5,25″ asemapaikka, jota käyttäessä käytöstä poistuu yksi 3,5″ asemapaikka sekä mahdollisuus käyttää kahden tuulettimen jäähdytinkennoa. Kotelon sisään mahtuu mini-ITX- tai mini-DTX-emolevy, ATX-virtalähde, jopa kolmen korttipaikan levyiset 330 mm pitkät lisäkortit sekä peräti 182 mm korkeat prosessoricoolerit. Lisäksi kotelossa on paikat jopa neljälle 120 mm tuulettimelle tai 240 mm jäähdytinkennolle.

Silverstone Sugo 14 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 247 x 215 x 368,1 mm (L x K x S), tilavuus 19,55 litraa

Paino: 8,48 kg

Materiaali: teräsrunko, muovinen etupaneeli

Etupaneelin liitännät: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3,5 mm mic+audio

Yhteensopivat emolevyt: mini-ITX, mini-DTX

5,25 tuuman asemapaikat: 1 kpl ulkoinen

3,5 tuuman asemapaikat: 2 kpl

2,5 tuuman asemapaikat: 3 kpl

Laajennuskorttipaikkoja: 3 kpl

Näytönohjaimen maksimipituus: 330 mm

Virtalähdepaikka: ATX (maksimipituus 150 mm)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 182 mm

Tuuletinpaikat: 2 x 120/140 mm kyljessä, 1 x 120/140 mm takapaneelissa, 1 x 120 mm katossa

Jäähdytinpaikat: 120 tai 240 mm kyljessä (paksuus 55 mm)

Hinnoittelusta tai saatavuudesta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa, mutta edeltäjämallien hinta on liikkunut vertailun vuoksi noin 50-100 euron tuntumassa.

Lähde: Silverstone