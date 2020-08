Väitetyn roadmapista otetun kuvan mukaan Van Gogh ja Cezanne saapuisivat markkinoille suurin piirtein samaan aikaan varsin erilaisin ominaisuuksin.

AMD käyttää nykyisissä prosessoreissaan ja APU-piireissään koodiniminä eri taiteilijoita. APU-piireistä löytyy tällä hetkellä nimiä kuten Picasso, Renoir ja Dali, kun prosessoripuolella ovat Matisse ja Vermeer.

Nyt Twitter-käyttäjä MebiuW on twiitannut kuvan AMD:n roadmapista, jossa näkyy yhtiön kahden seuraavan APU-piirin, Van Goghin ja Cezannen tarkempia tietoja. Kuvan mukaan molemmat APU-piireistä ovat tulossa markkinoille suurin piirtein samaan aikaan, mutta niissä on merkittäviä eroja.

MebiuW:n vuotaman kuvan Cezanne-APU-piirin tiedot vastaavat nykyisiä vuotoja. Se on varustettu Zen 2 -prosessoriytimillä sekä Vega-grafiikkaohjaimella ja se tukee DDR4- ja LPDDR4x-muisteja. Se valmistetaan 7 nanometrin valmistusprosessilla, mikä oli niin ikään tiedossa jo aiemmin.

Van Gogh on puolestaan mielenkiintoisempi tapaus, etenkin ottaen huomioon, että vuodot sen osalta liittyvät tähän asti pelkkään koodinimeen. Kuvan mukaan APU-piirissä tulee olemaan Zen 2 -prosessoriytimet ja Navi2x-arkkitehtuurin grafiikkaohjain sekä tuki LPDDR4x- ja LPDDR5-muisteille. Lisäksi APU-piirissä on ”CVML”:ksi merkitty ominaisuus, jonka merkityksestä ei ole vielä tietoa. Vuotaja itse epäilee, että se olisi lyhenne ”Computer Vision and Machine Learning”-kiihdyttimelle.

MebiuW:n mukaan taiteilijanimille on tulossa kuitenkin myös taukoa, tai ainakin yksi poikkeus, sillä Van Goghin seuraajaksi hän mainitsee Dragon Crest -koodinimen.

Sama vuotaja on aiemmin kesällä vuotanut samasta roadmapista prosessoreita koskevan kuvan, jonka mukaan Vermeeriä tulee seuraamaan niin ikään Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuva ja 7 nanometrin prosessilla valmistettava Warhol. AMD ei ole virallisesti kertonut kuluttajaprosessoreiden roadmapista mitään Zen 3:a ja ensi vuodenvaihdetta pidemmälle.

VideoCardz spekuloikin, että Warhol olisi jonkinlainen siirtymävaiheen prosessori yhtiön siirtyessä AM4-kannan seuraajaan, tai vaihtoehtoisesti yksinkertaisesti päivitysversio Vermeeristä. AMD julkaisi aiemmin tänä vuonna sisäisesti uudella koodinimellä tunnetun päivitysversion Matisse-prosessoreista Ryzen 3000 XT -sarjana. Warholia seuraavassa prosessorissa saattaisi olla roadmapin mukaan integroitu grafiikkaohjain.

Lähde: MebiuW @ Twitter, VideoCardz