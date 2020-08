Motorola siirsi Moto G -sarjansa uuteen sukupolveen ja julkaisi Moto G9 Play -älypuhelimen

Uusi 200 euron hintaluokkaan sijoittuva Moto G9 Play tunnetaan Intiassa myös pelkällä Moto G9 -nimellä.

Motorola on tänään julkaissut edulliseen Moto G -sarjaansa jatkajan, joka samalla siirtää myös malliston uuteen sukupolveen koko maailman osalta. Motorola Moto G9 Play on Motorolan ensimmäinen muualla kuin Intiassa saataville tuleva G9-sarjan puhelin, eli kyseessä on sukupolvipäivitys viimeisen vuoden aikana tulleisiin Moto G8 -sarjan puhelimiin verrattuna. Samalla Motorola myös palaa sukupolvinumerointiinsa parin edellisen G-sarjalaisen (Moto G Pro ja Moto G 5G Plus) jäätyä kokonaan ilman numeroa.

Motorola julkaisi hieman aiemmin Intian markkinoille Moto G9 -älypuhelimen, joka on niin ulkonäöltään kuin rautaominaisuuksiltaan identtinen Moto G9 Playn kanssa, eli kyseessä on vain eri markkinoiden välinen ero nimeämisessä. Moto G9 Play on varsin tavanomainen 200 euron hintaluokkaan sijoittuva älypuhelin, joka on varustettu 6,5 tuuman 20:9-kuvasuhteen IPS LCD -näytöllä ja suhteellisen alhaisella 1600 x 720 -resoluutiolla. Näytön resoluutio on siis ottanut jopa takapakkia viime vuonna julkaistuun Moto G8 Play-malliin verrattuna, joskin myös suositushinta on laskenut selvästi.

Kameroiden osalta Moto G9 Play luottaa kolmoistakakameraan, joka muodostuu 48 megapikselin pääkamerasta ja kahdesta 2 megapikselin sensorista, joista toinen toimii makro- ja toinen syvyystietokamerana. Etukameran resoluutio on 8 megapikseliä ja se on sijoitettu pisaraloveen näytön ylälaitaan.

Suorituskyvystä Moto G9 Playssa huolta pitää Qualcommin tuoreehko ja vielä älypuhelimissa suhteellisen harvoin nähty Snapdragon 662, jonka parina on 4 gigatavua RAM-muistia ja 64 gigatavua tallennustilaa, jota on mahdollista jatkaa maksimissaan 512 gigatavun microSD-muistikortilla. Kahden päivän toiminta-aikoja järjestelmäpiirille lupailee suhteellisen suurikokoinen 5000 mAh:n akku. Perinteiseen tapaan puhelin tukee myös Motorolan TurboPower-pikalatausta 15 watin nopeudella. Käyttöjärjestelmän osalta uutuudesta ei löydy Moto G Pro:n Android One -tukea, mutta perinteiseen tapaan Motorola lupaa käyttöjärjestelmän olevan lähes puhdas Android 10, josta löytyy tutut Moto-ominaisuudet.

Moto G9 Playn tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,21 x 75,73 x 9,18 mm

Paino: 200 grammaa

6,5” IPS LCD -näyttö, 20:9, 1600 x 720, 269 ppi

Rakenne: Muovi

Qualcomm Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri (8 x 2,0 GHz Kryo 260 CPU, Adreno 210 GPU)

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 512 Gt)

LTE Cat.4 (150/50 Mbit/s), Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin laajakulmakamera (1,6 um pikselikoko), f1.7 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

8 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.2

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, monokaiutin

5000 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 15 watin latausteho

Android 10

Moto G9 Play tulee saataville Suomessa 16. syyskuuta 199 euron suositushintaan Sapphire Blue värissä.

Lähteet: Sähköpostilehdistötiedote, Motorola