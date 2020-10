SK Hynix julkisti maailman ensimmäiset DDR5-muistikammat

DDR5-muistit tulevat saataville aluksi 32- ja 64-gigatavuisina muistikampoina ja ne tukevat DDR5-4800 - DDR5-5600 -nopeuksia.

DDR5-muistit tekevät parhaillaan tuloaan markkinoille, vaikka muististandardia tukevia alustoja odotellaan edelleen. AMD:n osalta DDR5-tukea odotellaan Zen 4 -arkkitehtuurin mukana ensi vuoden lopulla, IBM on jo esitellyt ensi vuoden lopulla DDR5-tuen kera myyntiin tulevan Power10-arkkitehtuurinsa ja Intel aikoo tiettävästi ottaa uudet muistit käyttöön ensi vuodelle suunnitellulla Sapphire Rapids -palvelinprosessoreilla.

Muistijätti SK Hynix on nyt julkistanut maailman ensimmäiset DDR5-muistit. Yhtiön mukaan uudet entistä nopeammat muistit on optimoitu Big Datan, tekoälyn ja koneoppimisen tarpeisiin. Se on tehnyt tiivistä työtä eri valmistajien kanssa varmistaakseen, että yhtiön DDR5-muistit tulevat olemaan valmiina markkinoiden avautumiseen.

SK Hynixin ensimmäiset DDR5-muistit perustuvat 16 gigabitin siruihin ja ne tulevat toimimaan DDR5-4800 – DDR5-5600 -nopeuksilla ja 1,1 voltin jännitteellä, mikä pienentää muistien tehonkulutusta DDR4:ään nähden. Palvelinmuisteille tyypillisesti ne tukevat myös ECC-virheenkorjausta. 16 gigabitin muistipiireillä yhtiö tulee valmistamaan ainakin 32- ja 64 gigatavun muistikampoja, mutta teoriassa yhtiöllä on mahdollisuus valmistaa jopa 256 gigatavun muistikampoja pinoamalla muistipiirejä päällekkäin ja hyödyntämällä TSV-läpivientejä (Through-Silicon-Via).

Lähde: SK Hynix