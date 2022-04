SkatterBencher kiersi Ryzen 7 5800X3D:n ylikellotuseston

Koska kerrointa ei pääse nostamaan, päätti SkatterBencherin Pieter ylikellottaa prosessoriydinten referenssikellotaajuutta.

AMD on tukenut ylikellottamista Zen-prosessorin malliin katsomatta. Yhtiön ilmoitus, ettei Ryzen 7 5800X3D tukisi ylikellotusta tulikin siksi monelle yllätyksenä ja jätti monen potentiaalisen asiakkaan suuhun karvaan maun.

Prosessori ei ole vielä edes virallisesti myynnissä, mutta jo nyt ensimmäinen ylikellottaja on kiertänyt AMD:n ylikellotusestot. SkatterBencherin Pieter twiittasi kuvan, jossa Ryzen 7 5800X3D toimii CPU-Z:n mukaan 4822,56 MHz:n kellotaajuudella. Tarkemmalla vilkaisulla nähdään nopeasti mistä on kyse, kikka on sama kuin joidenkin Intelin ylikellotusta tukemattomien mallien kohdalla, eli prosessorin referenssikellotaajuuden ylikellotus.

Virallisesti Ryzen 7 5800X3D:n ylikellotus on estetty 3D V-Cache -välimuistin vuoksi. AMD:n mukaan välimuisti ei kestä yli 1,35 voltin käyttöjännitettä, mitä ylikellottamiseen tarvittaisiin. 4,5 GHz:n virallisesta maksimikellotaajuudesta huolimatta prosessorin todellinen maksimikerroin on 45,5, jolloin 105,99 MHz:n väylällä kellotaajuudeksi muodostuu aiemmin mainittu reilun 4,8 GHz:n kellotaajuus. Turvalliseen jännitteenhallintaan käytettiin Asuksen Voltage Suspension -teknologiaa. Asiasta syvemmin kiinnostuneille suosittelemme SkatterBencherin omaa ylikellotusopasta sekä tietenkin uutiseen upotettua videota.

