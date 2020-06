Sony esitteli PlayStation 5 -konsolin

PlayStation 5 herättää huomiota paitsi futuristisella muotoilullaan, myös suurella fyysisellä koollaan.

Sony esitteli aiemmin keväällä tulevan PlayStation 5 -konsolin teknisiä ominaisuuksia ja hieman myöhemmin konsolin ohjaimen. Nyt vuorossa on itse konsolin esittely.

PlayStation 5 -konsoli tulee saataville kahtena versiona, perinteisenä 4K UHD BluRay -asemalla varustettuna sekä vain digitaalisia pelejä tukevana, levyasemattomana Digital Edition -versiona. Konsolit ovat identtisiä lukuun ottamatta optisen aseman vaatimaa lisätilaa konsolin toisella laidalla.

PS5:n muotokieli yhdistää jo ohjaimissa aiemmin nähdyn teeman, valkoista, mustaa ja sinisia valoja. Itse konsolin keskiö on musta ja sivupaneelit valkoiset. Siniset valot löytyvät puolestaan konsolin ylälaidasta ja valaisevat valkoisen reunuksen sisäpuolta. Konsolin kyljet ovat muotoiltu erilaisin kaarevin linjoin ja ne ovat esimerkiksi ylälaidasta kuperat konsolin ytimeen nähden. Tämän vuoksi PS5-konsolit vaativat poikkeuksellisesti jalustan sekä vaaka- että pystyasennukseen.

PlayStation 5:n ohjain on ristitty DualSenseksi ja se uudistaa ohjaimen muotokieltä selvästi aiemmasta, mutta tattiohjainten ja pääpainikkeiden paikat ovat pysyneet ennallaan. Myös pieni kosketuslevy ohjaimen keskiössä on edelleen paikoillaan ja ohjaimen päädystä aiemmin löytynyt valo on nyt sijoitettu hohtamaan kosketuslevyn alta sivuille. Muita uudistuksia ovat vaihtelevalla vastuksella varustetut L2- ja R2-liipaisimet, paranneltu haptinen palaute ja Share-painikkeen korvaaminen uudella Create-painikkeella. Ohjaimesta löytyy myös mikrofoni sekä mykistysnappula sille. Ohjain on langaton ja sen sisäänrakennettua akkua ladataan USB Type-C -liitännällä.

Rautapuolella konsolista löytyy AMD:n semi-custom-APU-piiri, joka rakentuu yhteensä kahdeksasta Zen 2 -prosessoriytimestä ja 36 Compute Unit -yksikön RDNA2-grafiikkaohjaimesta. Prosessoriytimet toimivat parhaimmillaan 3,5 ja grafiikkaohjain 2,23 GHz:n kellotaajuudella. Kellotaajuudet ovat dynaamisia eikä Sony ole ilmoittanut kummankaan minimikellotaajuuksia.

APU-piirin muistiohjain on 256-bittinen ja sen jatkeena on 448 Gt/s:n muistikaistan päässä 16 Gt GDDR6-muistia. Konsolin tallennustila on toteutettu Sonyn omiin ohjaimiin perustuvalla SSD:llä, jonka luvataan kykenevän 5,5 Gt/s:n raakaan siirtonopeuteen ja Kraken-pakkausta hyödyntämällä tyypillisesti 8 – 9 Gt/s:n mutta teoriassa parhaimmillaan jopa 22 Gt/s:n nopeuteen. Konsoli tukee tallenustilan laajentamista M.2-liitäntäisellä SSD-asemalla, mutta yhtiö tulee ilmoittamaan vasta myöhemmin yhteensopivat asemat. Kriteereitä yhteensopivuudelle tulevat olemaan ainakin nopeus sekä SSD:n jäähdytyksen vaatima tila.