Vaikka teknisiä parannuksia Xperia 1 VII:ssä onkin luvassa, on Sonyn tuttu muotoilu pysynyt lähes muuttumattomana aiemmista malleista.

Japanilainen Sony on julkaissut odotetusti uuden lippulaivatason Xperia 1 VII -älypuhelimensa. Viime vuoden Xperia 1 VI -mallin seuraaja on ulkoisesti hyvin samannäköinen edeltäjäänsä verrattuna, mutta parannuksia on luonnollisesti rauta- ja ohjelmistopuolella. Mukana ovat jälleen lippulaivapuhelimille melko harvinaiset 3,5 mm:n kuulokeliitäntä ja microSD-muistikorttipaikka.

Laitteen näyttöön Sony ei ole lähtenyt tekemään suuria muutoksia, vaikka sille lupaillaankin valmistajan televisioista tuttua Bravia-tason kuvanlaatua ja kirkkautta. Käytössä on edelleen 6,5-tuumainen OLED-näyttö 120 hertsin mukautuvalla virkistystaajuudella ja Full HD+ -resoluutiolla, kuvasuhteen ollessa 19,5:9. Edltäjämallin tavoin näytön päällä on Corningin Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi ja puhelimen rakenne on IP68-suojattu pölyä ja vettä vastaan.

Kamerajärjestelmään on saatu parannuksia lähinnä ultralaajakulmakameran osalta, jonka tarkkuus on noussut 12 megapikselistä 48 MP:iin ja sille luvataan entistä pienempää kuvan vääristymää. Pääkameran ja telekameran tarkkuudet ovat pysyneet 48 ja 12 MP:ssä. Telekamerassa on edelleen vaihtuva 85–170 mm:n polttoväli (3,5x–7,1x) ja se tukee myös makrokuvausta. 4K-videokuvaukseen on lisätty 30, 60 ja 120 FPS:n oheen 24 FPS:n nopeus elokuvamaista lopputulosta varten. Ohjelmistopuolen kameraominaisuuksiin kuuluu mm. ”Xperia Intelligencen” alle lukeutuva AI Camera Work, joka osaa pitää kuvattavan kohteen ruudun keskellä ilman tärinää, vaikka kuvaaja ei katsoisikaan koko ajan näyttöä. Sonyn puhelimista tuttu fyysinen kamerapainike laitteen oikealla kyljellä on mukana tänäkin vuonna.

Järjestelmäpiiri on päivittynyt Qualcommin lippulaivatason Snapdragon 8 Eliteen, jonka kylkeen Sony tarjoaa jälleen 12 gigatavua RAM-muistia sekä 256 Gt tallennustilaa, jota voi jatkaa erillisellä muistikortilla 2 teratavuun asti. Akun kapasiteetti Xperia 1 VII:ssä on viime vuodesta tuttu 5000 milliampeerituntia ja se tukee 30 watin USB PD -latausta sekä 15 W:n langatonta latausta. Tuettuna on myös käänteinen Battery Share -lataus. Puhelimen USB-C-liitäntä tukee myös DisplayPort-teknologiaa (maks. 4K 60 FPS).

Ohjelmistopäivityslupausta Sony on hieman parantanut edellisvuodesta, sillä laitteelle luvataan nyt 4 suurta Android-versiopäivitystä ja 6 vuoden tietoturvakorjaukset, kun Xperia 1 VI:ssä vastaavat luvut olivat 3 & 4.

Xperia 1 VII:n tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Slate Black, Moss Green, Orchid Purple

Ulkomitat ja paino: 162 × 74 × 8,2 mm – 197 g

IP68-suojausluokitus, Corning Gorilla Glass Victus 2 -näyttölasi

6,5” OLED-näyttö, 1080 × 2340 pikseliä (FHD+, 19,5:9), 120 Hz, HDR10

Qualcomm Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri 8 Oryon-ydintä (2 × Prime + 6 × Performance)

12 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa, microSDXC-tuki (maks. 2 Tt)

Kolmoistakakamera: 48 MP:n pääkamera (1/1,35” Exmor T -sensori), f1.9, 24 mm:n polttoväli 12 MP:n telekamera (1/3,5” Exmor RS -sensori), f2.3–f3.5, 85–170 mm:n polttoväli, makrokuvaustuki 48 MP:n ultralaajakulmakamera, (1/1,56” Exmor RS -sensori), f2.0, 16 mm:n polttoväli, 104° kuvakulma

12 MP:n etukamera, (1/2,9” Exmor RS -sensori), f2.0, 24 mm:n polttoväli

4K-videokuvaus, 24/30/60/120 FPS

5G, LTE (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC

A-GPS, A-GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

Stereokaiuttimet (Dolby Atmos), 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

5000 mAh:n akku, latausteho 30 W (langallinen, USB PD) ja 15 W (langaton, Qi), Battery Share, USB Type-C -liitäntä (3.2)

Android 15 4 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Xperia 1 VII on tilattavissa Sonylta ja sen suositushinta on 1499 euroa, eli satasen korkeampi viime vuoteen nähden. Toimitukset alkavat kesäkuun alussa.

Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivut (Sony UK)