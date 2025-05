Valmistaja kutsuu kaksoisresoluutiota ”Dual-Frameksi” ja se toimii tuttuun tapaan sekä 4K- että FHD-tarkkuuksilla.

AOC on julkaissut uusia AOC Gaming -pelinäyttöjä, joista parrasvaloihin on asetettu 27-tuumainen U27G4R (otsikkokuvassa). Uutuudessa on kaksoisresoluutio- eli Dual-Frame-ominaisuus, joka mahdollistaa näytön käyttämisen saumattomasti 3840 × 2160 pikselin 4K-tilassa 160 hertsin virkistystaajuudella tai vaihtoehtoisesti 1920 × 1080 pikselin Full HD -tilassa tuplasti nopeammalla 320 Hz:n virkistystaajuudella. Ominaisuus sopii esimerkiksi vaihtamiseen näyttävien seikkailupelien ja nopeatempoisten kilpapelien välillä.

U27G4R:ssä on IPS-paneeli 1 millisekunnin gray-to-gray-vasteajalla molemmilla resoluutioilla, mutta vasteaikaa saa vieläkin nopeammaksi MBR-asetuksella (Motion Blur Reduction), jolla lukemat ovat 0,5 ms (4K) ja 0,3 ms (FHD). Näytössä on myös 95,9 prosentin DCI-P3-värintoisto, VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatti ja Adaptive-Sync-ominaisuus niin AMD:n kuin NVIDIAnkin näytönohjaimille. Liitäntäpuolelta löytyy kaksi HDMI 2.1:tä, yksi DisplayPort 1.4, neljän liitännän USB 3.1 -keskitin sekä 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Tuettuina ovat myös PiP- ja PbP-ominaisuudet (Picture in Picture & Picture by Picture).

AOC julkaisi G4-sarjaansa lisäksi kolme muuta näyttöuutuutta, jotka ovat leveän 21:9-kuvasuhteen CU34G4 ja perinteisellä kuvasuhteella varustetut 24G4HA sekä 27G4HA.

CU34G4 on 34-tuumainen ultrawide-näyttö, jossa on VA-paneeli 3440 × 1440 pikselin WQHD-resoluutiolla ja 180 Hz:n virkistystaajuudella. Leveytensä vuoksi näyttö on aavistuksen kaareva arvolla 1500R, mikä tarkoittaa näytön reunojen ja keskikohdan olevan yhtä kaukana pelaajasta, kun sitä katsotaan 1,5 metrin etäisyydeltä. Gray-to-gray-vasteaika näytössä on 1 ms ja siinä on AMD FreeSync Premium -tuki. Näytössä on kaksi HDMI 2.0 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä sekä 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Uutta ultrawide-mallia mainostetaan edullisemmaksi vaihtoehdoksi 240 Hz:n CU34G4Z:lle.

Edullisemman pään 24G4HA ja 27G4HA ovat näyttökokoaan (24” & 27”) lukuun ottamatta identtisiä teknisten ominaisuuksiensa puolesta. Molemmissa on 1920 × 1080 pikselin eli FHD-resoluution IPS-paneeli 200 Hz:n virkistystaajuudella ja 1 ms:n gray-to-gray-vasteajalla (0,5 ms MBR-asetuksella) sekä G-Sync Compatible -tuki NVIDIAn näytönohjaimia ajatellen. Molempien liitännät ovat samat kuin CU34G4:ssä – 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4 ja 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Näytöt ovat seuraajia valmistajan aiemmille 180 Hz:n 24G4X- ja 27G4X-malleille.

AOC:n uutuusnäytöt tulevat saataville toukokuun aikana seuraavin suositushinnoin:

U27G4R – 349 €

CU34G4 – 329 €

24G4HA – 159 €

27G4HA – 179 €

Lähde: Sähköpostitiedote