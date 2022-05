Sony julkisti Xperia 1 IV -lippulaivaälypuhelimen ja keskihintaluokan Xperia 10 IV:n

Sonyn Xperia 1 IV -lippulaivamalli nostaa huhujen mukaisesti suositushintansa 1399 euroon ja tuo mukanaan portaattoman optisen zoomin.

Sony on julkistanut uudet neljännen sukupolven Xperia -älypuhelimet. Kuten huhuissa osattiin jo odottaakin, julkaisi valmistaja tällä kertaa vain kaksi tuotetta, lippulaivaksi sijoittuvan Xperia 1 IV:n sekä keskihintaluokkaan sijoittuvan Xperia 10 IV:n ja pienikokoisemman Xperia 5 -huippumallin seuraajaa ei ainakaan vielä toistaiseksi nähty.

Molemmat uutuuspuhelimet toimitetaan ilman mukana toimitettavaa laturia, minkä lisäksi Sony on jättänyt paketista pois myös USB-C-kaapelin. Tämän lisäksi pakkauksen muovit on korvattu paperimateriaaleilla ja muovilaminointi kulutusta kestävällä lakalla.

Xperia 1 IV tarjoaa varsin tutunnäköisen muotoilun, mutta kuorten sisuksissa on tapahtunut muutoksia. Järjestelmäpiirinä toimii Qualcommin tuorein Snapdragon 8 Gen 1, jonka parina on 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Tallennustilaa on yhä myös mahdollista jatkaa MicroSD-kortilla, minkä lisäksi toisena nykyisin harvinaisempana ominaisuutena puhelimessa on yhä myös tarjolla 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

6,5-tuumaisen näytön resoluutio on viime vuodestakin tuttuun tapaan 4K ja virkistystaajuus 120 hertsiä, mutta uutuusmallin luvataan olevan jopa 50 prosenttia kirkkaampi. Myös stereokaiuttimet ovat aiemmista malleista tuttu ominaisuus, mutta uutuuden luvataan toistavan alempia taajuuksia entistä laadukkaammin. Puhelimelle virtaa syöttää 30 watin pikalatausta tukeva 5000 mAh:n akku, joka on jopa 500 mAh:a viime vuoden Xperia 1 III:n akkua suurempi.

Kamerajärjestelmä on pysynyt pääpiirteiltään ennallaan, eli se muodostuu yhä kolmesta 12 megapikselin kamerasta – ultralaajakulma, laajakulma ja tele. Mutta kehitystä niissäkin on tapahtunut ja telekamerana toimii portaattomalla optisella zoomilla varustettu periskooppikamera, joka tarjoaa 85–125 mm polttovälin. Kaikki kolme kameraa myös tukevat 120 FPS:n 4K-videokuvausta.

Sony Xperia 1 IV:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165 x 71 x 8,2 mm

Paino: 185 grammaa

Gorilla Glass Victus edessä ja takana, metallikehys

6,5” OLED-näyttö, 3840 x 1644 -resoluutio, 120 Hz, HDR

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa, MicroSD-korttipaikka

5G

3,5 mm kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, IP65/68-suojaus

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin pääkamera (1/1,7”), f1.7, 24 mm, OIS, AF 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2,5”), f2.2, 16 mm, AF 12 megapikselin telekamera (1/3,5”), f2.3–f2.8, 85–125 mm, OIS, AF

12 megapikselin etukamera (1/2,9”)

5000 mAh:n akku, USB-C, 30 watin pikalataus, langaton lataus

Android 12, 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset

Edullisempi Xperia 10 IV on niin ikään muotoilultaan todella tutun näköinen ja 6-tuumaisen OLED-näyttönsä kanssa kohtalaisen pienikokoinen. 10 IV:n sisältä löytyy Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Kalliimmasta sisaruksestaan tuttuun tapaan myös Xperia 10 IV tukee microSD-kortteja ja myös 3,5 mm:n kuulokeliitäntä löytyy repertuaarista.

Myös Xperia 10 IV:n akkua on kasvatettu ja sen 5000 mAh:n kapasiteetti onkin laitteen kokoon nähden kohtalaisen suuri. Akun koosta huolimatta puhelin on myös huomattavan kevyt 161 gramman painollaan ja viime vuodesta tuttuun tapaan laite on edelleen myös IP65/68-suojattu.

Kamerajärjestelmä Xperia 10:ssä muodostuu niin ikään laajakulma-, ultralaajakulma- ja telekameroista, mutta minkäänlaista zoom-toimintoa ei edulllisemman mallin telekameraan ole sijoitettu. Optisesti vakautetun pääkameran resoluutio on 12 megapikseliä ja sekä ultralaajakulmakameran että telekameran resoluutiot ovat 8 megapikseliä.

Sony Xperia 10 IV:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 153 x 67 x 8,3 mm

Paino: 161 grammaa

Gorilla Glass Victus näytön suojana

6” OLED-näyttö, 2520 x 1080 -resoluutio

Qualcomm Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, MicroSD-korttipaikka

5G

3,5 mm kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, IP65/68-suojaus

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin pääkamera (1/2,8″), f1.8, OIS, 27 mm 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/4″), f2.2, 16 mm 8 megapikselin 2x-telekamera (1/4,4″), f2.2 54 mm

8 megapikselin etukamera (1/4”), F2.0

5000 mAh:n akku, USB-C

Android 12, 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset

Molempien uusien Xperia -mallien myynti alkaa kesäkuun puolessa välissä ja ennakkotilaukset alkavat huomenna 12. toukokuuta. Xperia 10 IV:n suositushinta on 499 euroa ja ennakkotilaajille valmistaja tarjoaa kaupanpäälliseksi WH-XB910N-vastamelukuulokkeet. Xperia 1 IV:n suositushinta puolestaan on 1399 euroa ja sen ennakkotilaajat puolestaan saavat WH-1000XM4-vastamelukuulokkeet.

Lähde: Lehdistötiedote, Sony (1), (2)