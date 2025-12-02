Sony on julkaissut älypuhelimiin suunnatun uuden Lytia 901 -kamerasensorinsa reippaassa 1/1,12 tuuman koossa. Uutuus on japanilaisvalmistajan ensimmäinen 200 megapikselin tarkkuuteen yltävä sensori ja se kilpailee Samsungin vastaavien huippumallien kanssa. Pikselikoko on 0,7 mikrometriä.
Pikseleitä yhdistämällä (pixel binning) Lytia 901 voi rakentaa 4 × 4 pikselin kokoisia ”suuria pikseleitä” saman värifiltterin alle hyödyntäen uutta QQBC-asettelua (Quad-Quad Bayer Coding), mikä parantaa valonkeräystä hämärissä kuvausolosuhteissa tuottaen tällöin 12,5 MP:n tarkkuuden valokuvia.
Yhteen kerätyt pikselit voidaan kuitenkin myös järjestellä uudelleen Remosaic-tekniikalla, kun valoa on käytettävissä enemmän tai halutaan käyttää digitaalista zoomia säilyttäen samalla korkea tarkkuus. Uudelleenjärjestelyä parannetaan tekoälyavusteisesti sensoriin integroidulla erillisellä piirillä. Sonyn mukaan toteutus on ensimmäinen laatuaan alalla.
Lytia 901 tuottaa myös entistä parempia HDR-kuvia koko digitaalisella 4x-zoomausalueellaan. Lisäksi Hybrid Frame HDR -tekniikka vähentää 4 × 4 pikselin QQBC-tilassa kirkkaiden yksityiskohtien puhkipalamista sekä vastaavasti tummien yksityiskohtien puuroutumista. Videokuvausta uusi sensori tukee 8K 30 FPS- ja 4K 120 FPS -tasoisesti.
Tulevia Lytia 901 -sensoria hyödyntäviä puhelimia ovat raporttien mukaan ainakin Oppo X9 Ultra sekä vivo X300 Ultra.
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →