Uusi Galaxy Z TriFold sisältää kaksi saranaa ja on kokonaan auki taitettuna 10-tuumainen ja mittauskohdasta riippuen noin 4 mm paksu.

Elektroniikkajätti Samsung on julkaissut älypuhelinvalikoimaansa oman kolminkerroin taittuvan mallinsa, joka on haastaja Huawein vastaavalle, reilun vuoden ikäiselle Mate XT:lle. Uutuus on nimetty Galaxy Z TriFoldiksi, mikä mukailee Samsungin muiden taittuvanäyttöisten puhelimien nimeämistä (Galaxy Z Fold & Galaxy Z Flip). Harmillisesti Eurooppaan valmistaja ei ole TriFoldia ilmoittanut tuovansa – ainakaan toistaiseksi.

Samsung kertoo TriFoldin perustuvan vuosikymmenen pituiseen innovaatiotyöhön. IP48-suojattu laite on suunniteltu kahdella titaanirakenteisella saranallaan sisäänpäin taittuvaksi, mikä suojaa sisänäyttöä. Lisäsuojausta laitteelle tarjoaa ”Advanced Armor Aluminium -kehys” ja takakansi, joka on keraamisesti lasikuituvahvistettua polymeeria. Puhelimen paksuus on avattuna 4,2 mm keskikohdasta mitattuna. Kokonaan suljettuna TriFold on puolestaan 12,9 mm paksu, eli vain 0,8 mm paksumpi kuin viime vuoden kaksinkerroin taittuva Fold6. Painoa TriFoldilla on melko reippaat 309 grammaa.

6,5-tuuman ja FHD+-tarkkuuden AMOLED-kansinäytön alta käyttäjälle avautuu 10-tuumainen näyttö 2160 × 1584 pikselin tarkkuudella ja niin ikään AMOLED-paneelilla. Molemmissa näytöissä on 1–120 hertsin mukautuva virkistystaajuus. Molempien näyttöjen yläreunassa on myös pieni aukko etukameroille.

Rautapuolelta löytyy valmistajan Galaxy S25 -mallistostakin tuttu Snapdragon 8 Elite for Galaxy -järjestelmäpiiri, joka on Qualcommin käsialaa ja optimoitu varta vasten Galaxy-puhelimille. RAM-muistia TriFoldissa on 16 gigatavua ja tallennustilavaihtoehtoina 512 Gt ja 1 Tt.

Kameroita uutuudessa on yhteensä viisi, eli kolmoistakakamera sekä kaksi etukameraa molempien näyttöjen yhteydessä. Pääkamerana toimii 200 megapikselin laajakulmakamera optisella 2x-zoomilla, kun taas 10 MP:n telekamera on varustettu optisella 3x-zoomilla ja 30-kertaisella digitaalisella ja tekoälyavusteisella ”Space Zoomilla”. Ultralaajakulmakamerassa tarkkuus on 12 MP ja etukameroissa puolestaan 10 MP.

Kuten Huawein viime vuoden Mate XT, myös Samsungin TriFold hyödyntää kolmeen kennoon jaettua akkua, jonka yhteiskapasiteetti on 5600 milliampeerituntia. Langallinen latausnopeus on valmistajan viimeaikaisista malleista tuttu 45 wattia ja tuettuna on myös langaton lataus 15 W:n teholla.

Ohjelmistona puhelimessa rullaa valmistajan One UI 8, joka rakentuu Android 16:n ympärille. Ohjelmistopäivitystuki on Samsungin nykyisille lippulaivapuhelimille ominaista huipputasoa, eli 7 & 7 vuotta.

Tekoälyominaisuuksia ei luonnollisestikaan ole unohdettu, sillä TriFoldissa on käytössä monipuoliset Galaxy AI- ja Google Gemini -tekoälytoiminnot. Lisäksi mukana on itsenäinen Samsung Dex -toiminnallisuus suoraan laitteessa, jolloin sitä voi käyttää työpöytämäisesti hiirellä ja näppäimistöllä ja vaikkapa kakkosnäytön kera niin halutessaan.

Galaxy Z TriFoldin tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Crafted Black

Ulkomitat ja paino: Suljettuna: 159,2 × 75,0 × 12,9 mm (L × K × P) Avattuna (näytön keskiosa): 159,2 × 214,1 × 4,2 mm (L × K × P) 309 g

IP48-suojaluokitus, kansinäytössä Corning Gorilla Glass Ceramic 2 -suojalasi

Sisänäyttö: 10” Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Hz, 2160 × 1584 pikseliä (269 PPI), 1600 nitin maksimikirkkaus

Kansinäyttö: 6,5” Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Hz, 1080 x 2520 pikseliä (422 PPI), 2600 nitin maksimikirkkaus

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy -järjestelmäpiiri (3 nm)

16 Gt RAM-muistia

512 Gt & 1 Tt tallennustilaa

5G, LTE (Dual-nano-SIM, Multi-eSIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, NFC

Kolmoistakakamera: 200 MP:n optinen 2x-laajakulmakamera, f1.7, Quad Pixel AF, OIS 10 MP:n optinen 3x-telekamera (digitaalinen 30x Space Zoom), f2.4, PDAF, OIS 12 MP:n ultralaajakulmakamera, f2.2, 120˚, Dual Pixel AF

Etukamera: Kansinäyttö: 10 MP, f2.2 Sisänäyttö: 10 MP, f2.2

Akku: 5600 mAh (kolme kennoa), lataus 45 W (langallinen Super-Fast Charging 2.0) & 15 W (langaton Wireless Charging 2.0), langaton PowerShare-toiminto

One UI 8 (Android 16) 7 Android-versiopäivitystä, 7 vuoden tietoturvakorjaukset



Samsung Galaxy Z TriFold tulee myyntiin Etelä-Koreassa 12. joulukuuta ja myöhemmin muilla alueilla, kuten Kiinassa, Taiwanissa, Singaporessa, Arabiemiraateissa ja Yhdysvalloissa, mutta ei Euroopassa. TriFoldia odotetaan myyntiin mainituilla muilla markkinoilla vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Dollareissa TriFoldin hinnaksi on raportoitu suurin piirtein 2500 $.

Lähde: Sähköpostitiedote, Samsung