Uudet Dark Power 14 -virtalähteet on tarkoitettu huippukokoonpanoihin, joissa arvostetaan tehokkuutta, hiljaisuutta ja toimintavarmuutta.

Saksalainen oheislaite- ja komponenttivalmistaja be quiet! on laajentanut jälleen tuotekirjoaan. Tällä kertaa vuorossa ovat uusi Dark Power 14 -virtalähdesarja sekä ohuempaa tornicoolerimallistoa edustava Pure Rock Slim 3.

be quiet! Dark Power 14 -virtalähdesarja on yhtiön toimitusjohtajan mukaan sen 20-vuotisen virtalähdesuunnittelun uusi virstanpylväs, joka yhdistää hiljaisuuden ja suorituskyvyn ilman kompromisseja. Virtalähteestä löytyy kaksi painiketta, joista ensimmäinen antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita yhden tai neljän erillisen 12 voltin linjan tilan väliltä ja toinen aktiivisen jäähdytyksen ja semipassiivisen tilan väliltä.

Dark Power 14 -sarja tulee saataville 850, 1000 ja 1200 watin konfiguraatioissa ja ne tukevat ATX 3.1- ja PCI Express 5.1 -standareja sekä Energy Star 9.0- ja EU:n ErP-ohjeistusta. Jäähdytyksestä on vastuussa kookas jäähdytysrivasto, johon puhalletaan ilmaa Silent Wings -tuulettimella. Niiden sisällä käytetään korkealaatuisia japanilaisia kondensaattoreita, jotka on sertifioitu toimimaan jopa 105°C lämpötilaan asti. Virtalähteistä löytyy kaikki modernit suojaominaisuudet ja niille myönnetäänkin takuuta peräti 10 vuotta. Koko kolmikko on 80 Plus Titanium -sertifoitu ja 1000 sekä 1200 watin mallit ovat myös Cybenetics Titanium -sertifioituja. 850 watin mallin osalta Cybenetics-sertifiointi on vielä uutista kirjoittaessa kesken.

be quiet! Pure Rock Slim 3 on yhtiön ohuempirakenteisen ja kompaktin tornicoolerisarjan tuorein vesa. Sen mitat ovat tuuletin asennettuna 90×108,5×127 mm ja se on muotoiltu epäsymmetrisesti, jotta käyttäjällä on helppo pääsy esimerkiksi emolevyn muistipaikkoihin koskematta cooleriin. Se on varustettu yhtiön omalla 100 mm:n tuulettimella, joka lupaa yhdessä jäähdytysrivaston kanssa pitää kurissa maksimissaan 130 watin kuormat. PWM-ohjattu tuuletin tuottaa yhtiön mukaan maksimissaan 24,8 dBA:n edestä melua. Jäähdytettävän AM4-, AM5-, LGA 1700- tai LGA 1851 -kantaisen prosessorin lämpö johdetaan coolerin kylmälevyltä kolmella lämpöputkella varsinaiseen jäähdytysrivastoon, mutta myös kylmälevyn päältä löytyy oma pieni rivastonsa.

be quiet! Dark Power 14 -virtalähteet on hinnoiteltu 850 watin mallina 229,90 euroon, 1000 watin mallina 274,90 euroon ja 1200 watin mallina 309,90 euroon. Pure Rock Slim 3:n hintalappu on puolestaan 26,90 euroa. Kaikki yhtiön nyt julkaistut uutuustuotteet tulevat saataville 28. lokakuuta alkaen.

Lähde: Lehdistötiedotteet (sähköposti)