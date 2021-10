Tuleva ITX-kokoluokan ROG Strix -emolevy on rakennettu tytärkorttien avulla peräti kolmeen kerrokseen.

Intelin uudet Alder Lake -koodinimelliset 12. sukupolven Core -prosessorit julkaistaan näillä näkymin kuluvan kuun lopulla ja myyntiin ne saapuvat ensi kuun alkupuolella. Tulevat prosessorit sopivat uuteen LGA1700 kantaan ja vaativat siten tulevan 600-sarjan emolevyn kaverikseen.

VideoCardz on saanut käsiinsä Asuksen tulevan ROG Strix Z690-I Gaming WiFi -emolevyn kuvia. Kuvissa esiintyy sekä emolevyn myyntipaikkaus, että itse emolevy, joka on kaikkea muuta kuin tavanomainen: Strix Z690-I Gaming WiFi on rakennettu peräti kolmikerroksiseksi emolevyksi.

ITX-emolevyjen rajallinen tila vaikeuttaa kaikkien uusimpien ominaisuuksien mahduttamista mukaan. Asuksen uusin ratkaisu ongelmaan on laajentaa emolevyä päällekkäin asettuvilla tytärkorteilla. Kuvista on vaikea sanoa varmuudella, mitä kaikkea tytärkorteille on sijoitettu, mutta ilmeisesti ainakin M.2-paikkoja on saatu niiden avulla lisää.

Lähde: VideoCardz