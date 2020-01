Suomalainen Eve-Tech julkisti ensimmäiset näyttönsä

Eve-Tech on kehittänyt näytöt yhteistyössä sen entuudestaan olemassa olevan käyttäjäyhteisön kanssa.

Eve Spectrum on Eve V -taulutietokoneista tunnetun suomalaisvalmistajan ensimmäinen näyttömallisto. Eve-Tech mainostaa näyttömalliston olevan kaikkien aikojen ensimmäinen yhteisön kanssa suunniteltu ja yhteistyöhön onkin osallistunut yli 7000 Eve-Techin yhteisön jäsentä.

Spectrum-malleja on kolme erilaista, joista jokainen on varustettu LG:n valmistamalla 27 tuuman IPS-paneelilla. Paneelin luvataan näyttävän 98 % P3-väriavaruudesta. Jokainen Spectrum-malli tukee VESA:n Adaptive-sync-teknologiaa ja on saanut sekä FreeSync Premium Pro- että G-Sync Compatible -leimat. Liitäntäpuolelta näytöistä löytyy yksi HDMI-liitäntä, kaksi DisplayPort-liitäntää, kuulokeliitäntä, kolme USB Type-A -liitäntää, USB Type-B -liitäntä USB-hubin tietokoneeseen liittämistä varten ja kaksi USB Type-C -liitäntää, joista toinen tukee 100 watin antotehoa.

Näyttöjen erot tulevat virkistystaajuudesta, resoluutiosta ja kirkkaudesta. Edullisin 359 euroa maksava malli on varustettu 144 hertsin virkistystaajuuteen yltävällä 1440p-paneelilla, joka on DisplayHDR 400 -sertifioitu yltäen 450 nitin maksimikirkkauteen. Pykälää kalliimpi 499 euron hintainen malli on varustettu jopa 240 Hz:n virkistystaajuudella ja DisplayHDR 600 -sertifioinnilla yltäen 750 nitin kirkkauteen. Spectrum on tämän myötä ensimmäinen markkinoille julkistettu 240 Hz nopeuteen yltävä IPS-näyttö. Kallein 599 euron hintainen malli tukee 3840 x 2160- eli 4K UHD -resoluutiota ja 144 Hz virkistystaajuutta sekä keskihintaisen mallin tavoin DisplayHDR 600-standardia. Perushinnoillaan näytöt toimitetaan ilman jalkaa, joka on kuitenkin ostettavissa 99 €:n lisähintaan. Spectrum-näytöt tukevat kuitenkin suoraan myös VESA 100×100 -standardia.

Edullisimman näytön arvioitu toimitusaika on kuluvan vuoden kolmas vuosineljännes, kun taas kahden kalliimman näytön toimitukset alkavat arviolta viimeisen vuosineljänneksen puolella. Näytöt ovat ennakkotilattavissa Eve-Techin omilta nettisivuilta 100 euron varausmaksua vastaan, mikä on kuitenkin saatavissa takaisin, jos tilauksen päättää perua ennen toimitusten alkua. Eve-Techin mukaan Spectrumin hinta nousee tulevaisuudessa, joten ennakkovaraus on ainoa keino varmistaa näytön saatavuus tämänhetkisillä hinnoilla.

Lähde: Eve