EVGA julkaisi GeForce RTX 2060 KO -mallin järeämmällä TU104-grafiikkapiirillä

NVIDIAn mukaan muutkin GeForce RTX 2060 -näytönohjaimet voivat jatkossa käyttää TU106:n sijasta rajusti leikattua TU104-grafiikkapiiriä.

EVGA julkaisi GeForce RTX 2060 -mallistoonsa hiljattain uuden KO-mallin. Alun perin vain hinnat-alkaen malliksi oletettu uutuus lanseerattiin 279 dollarin hintaan, mihin myös 5600 XT julkaistiin pian sen jälkeen, mutta sittemmin hinta on nostettu 299 dollariin.

EVGA GeForce RTX 2060 KO on ensi vilkaisulla kuin mikä tahansa RTX 2060 -malli. Totuus paljastuu kuitenkin nopeasti, kun näytönohjaimesta poistetaan jäähdytys, kuten GamersNexus totesi. 2060 KO:ssa käytetään TU106-sirun (TU106-200A-KA-K1) sijasta RTX 2070 Super-, 2080- ja 2080 Super -malleista tuttua TU104-sirua (tarkemmin TU104-150-KC-A1). Kyseessä on siis TU104-sirusta, joka on karsittu RTX 2060:n leikatun TU106:n tasolle, 3072 CUDA-ytimestä on käytössä vain 1920.

Pelikäytössä näytönohjain suoriutuu suurin piirtein muiden RTX 2060 -näytönohjainten tasolla, mutta TU104:n ja TU106:n erojen myötä tilanne on täysin toinen ammattilaissovelluksissa. GamersNexuksen testeissä esimerkiksi Blenderissä renderöintiaika CUDA-ytimillä laski liki 27 % TU106-sirulla varustettuun RTX 2060 Founders Editioniin verrattuna ja RT-ytimiä hyödyntävällä Optixillakin liki 19 %. SpecViewPerf-testeissä TU104:lla varustettu KO-malli paransi tuloksia parhaimmillaan jopa 47,8 % verrattuna TU106:lla varustettuun FE-malliin, mutta toisaalta osassa testeistä erot jäivät virhemarginaalin sisälle. GamersNexuksen mukaan EVGA ei ollut tietoinen tilanteesta, vaan oletti kortin suoriutuvan kaikkialla kuten muutkin RTX 2060 -mallit vastaavilla kelloilla.

NVIDIA on varmistanut julkaisun jälkeen, että muutkin RTX 2060 -mallit saattavat tulevaisuudessa käyttää TU106:n sijasta TU104-grafiikkapiiriä ja yhtiön olevan tietoinen, että se suoriutuu TU106-malleja paremmin Blenderissä. TU104:n käyttö RTX 2060 -malleissa antaa NVIDIAlle mahdollisuuden hyödyntää myös ne TU104-sirut, jotka eivät kelpaa RTX 2070 Superiin tai sitä nopeampiin TU104-grafiikkapiiriä käyttäviin malleihin.

Lähteet: EVGA, GamersNexus