Atosin mukaan AMD:n Epyc7004/MI300- ja NVIDIAn Grace/Hopper-noodit saadaan markkinoille ensi vuonna keskenään samoihin aikoihin.

Supertietokonemaailma on kasvanut merkittävästi viime vuosina ympäri maailman, kun eri tutkimuslaitokset ja yritykset kasvattavat omia laskentafarmejaan nykyajan haasteisiin riittäviksi. Komponenttipuolellakin on käynnissä vahva siirtymä kohti erikoistunutta rautaa, kun aiemmin alalla oli usein käytössä perinteisiin pelinäytönohjaimiin perustuvat laskentakortit.

Atos on yksi supertietokonemaailman suurista pelureista ja sen valmistamia BullSequana-supertietokoneita on käytössä Suomessakin. Nyt yhtiön edustaja on kertonut The Next Platformille mielenkiintoisia tietoja yhtiön lähitulevaisuuden suunnitelmista, jotka paljastavat myös AMD:n, Intelin ja NVIDIAn piirien aikatauluja.

Atosin Eric Eppen mukaan Eurooppa lähtee kunnolla mukaan eksaluokkaan vuonna 2023. Yhtiön BullSequana XH3000 -sarjan supertietokoneet tulevat olemaan merkittävässä roolissa osana supertietokoneita ja ne tulevat tarjoamaan vuonna 2023 kahdenlaisia Grace/Hopper-hybridikomplekseja, joskin tarkennusta niiden erilaisiin luonteisiin ei herunut. Lausunto kuitenkin viittaa vahvasti Grace-prosesoreiden ja Hopper-laskentapiirien päätyvän samaan fyysiseen paketointiin. Lisäksi XH3000-sarjaan tulee NVIDIAlta saataville ”Redstone”-emolevyihin perustuvia neljän prosessorikannan Sapphire Rapids -kokoonpanoja seuraavan sukupolven laskentapiireillä.

Atosin Intel-tarjontaa täydennetään seuraavan vuodenvaihteen tienoilla Ponte Vecchio -laskentapiireillä, jotka perustuvat Intelin Xe-HPC-arkkitehtuuriin. Oletettavasti ne tullaan parittamaan yhteen Sapphire Rapids -arkkitehtuurin Xeon-prosessoreiden tapaan, mutta ainakaan mitään mainintoja Intelin Aurora-alustan käytöstä ei artikkelissa ollut.

AMD:n puolella nykyistä Epyc-tarjontaa tullaan laajentamaan Genoa-koodinimellisillä Epyc 7004 -sarjan prosessoreilla vielä kuluvana vuonna ja The Next Platformin mukaan niiden pariksi on tarjolla Instinct MI200-laskentakortteja, olettaen että se on se mitä asiakkaat pyytävät. Vuosi 2023 on kuitenkin mielenkiintoisempi, sillä silloin XH3000 laajenee uusilla Epyc7004/MI300-laskentakomplekseilla. Artikkelin mukaan MI300 rakentuisi neljästä Aldebaran-piiristä samassa paketoinnissa, eli käytössä olisi samat sirut kuin nykyisissä MI200-piireissä mutta niitä olisi kaksinkertaisesti. Atosin edustajan mukaan Grace/Hopper- ja Epyc7004/MI300-paketit tulevat näillä näkymin saataville suurin piirtein samoihin aikoihin vuonna 2023.

Atosin BullSequana XH3000 saa myös eurooppalaisvahvistuksia ensi vuonna, kun SiPearlin Rhea- ja Cronos-Arm-prosessorit saapuvat alustalle. Niiden tarkempi aikataulu on vielä avoin.

Lähde: The Next Platform