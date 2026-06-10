Uutuuksia nähtiin mm. suosittuihin Lancool- ja O11-sarjoihin.

Suosittu PC-kotelovalmistaja Lian Li oli viime viikon Computex-messuilla kotimaassaan Taiwanissa esittelemässä uusia kotelomallejaan. Tässä uutisessa lyhyt kooste valmistajan tulevista uutuuksista.

Lancool 207XL on miditornikokoinen kotelo, joka tukee ATX-emolevyjä, 360 mm:n nestejäähdyttimiä ja ATX-virtalähteitä. Näytönohjaimelle ilmaa puhaltamassa on kaksi pienikokoista tangentiaalipuhallinta kotelon pohjassa, ja etupaneeliin on esiasennettu kaksi suurikokoista 170 mm:n tuuletinta 30 mm:n paksuudella. Lancool 207XL:n on määrä tulla myyntiin loppuvuodesta noin 110 dollarin suositushintaan.

Lancool 4 on varustettu lasipaneeleilla molemmilta kyljiltään ja myös edestä, jossa on reiät kolmelle ”upotetulle” 140 mm:n etutuulettimelle, säädettäviä RGB-valoja unohtamatta. Kotelon alaosassa on paikka myös erikseen myytävälle 8,8-tuumaiselle LCD-näytölle, josta huolimatta mukaan mahtuu myös kaksi 120 mm:n pohjatuuletinta. Näytön pois jättämällä pohjatuulettimet saa myös 45 asteen kulmaan. Näyttävyyteen panostava Lancool 4 tulee myyntiin mustana ja valkoisena vuoden kolmannella neljänneksellä. Suositushinnaksi on ilmoitettu noin 130 dollaria.

O11-sarjaan esiteltiin uutta O11D Evo RGB v2:ta, jossa on mm. oma sivukammionsa AIO-nestejäähdyttimelle ja lasipaneelit vasemmalla kyljellä sekä edessä. Myös virtalähteen paikka on omassa sivukammiossaan kotelon oikealla kyljellä. Näyttävyyttä tuovat kotelon ala- ja yläosiin asennetut RGB-valonauhat säädettävällä valaistuksella. Kotelon pohjaan mahtuu kolme 120 mm:n tuuletinta, jotka ovat niin ikään hieman viistossa sisäänottoilman maksimoimiseksi. O11D Evo RGB v2 tulee myyntiin loppuvuodesta noin 130 dollarin suositushintaan. Kotelo on seuraaja vuoden 2023 lopulla julkaistulle O11D Evo RGB:lle.

Messuilla oli näytillä myös aiemmin uutisoitu mATX-kokoluokan O11 Vision-M Digital.

Toinen mATX-luokan malli oli vain 21,5-litrainen B4-MATX, joka on suunniteltu yhteistyössä Dan Casesin kanssa. Kotelo tulee kahdella 120 mm:n kattotuulettimella varustettuna ja tukee myös 360 mm:n nestejäähdytintä ja 385 mm:n pituisia näytönohjaimia. Kotelo on suunniteltu käytettäväksi joko pystyssä tai vaaka-asennossa ja sen etuosaan voi valita joko verkkomaisen mesh-paneelin tai puisen koristepaneelin. B4-MATX tulee myyntiin mustana ja valkoisena kesäkuun lopussa noin 70 dollarin lähtöhintaan.

PC-koteloiden jytkyosastoon Lian Li esitteli sekä E-ATX- että EEB-emolevyt sisäänsä mahduttavan V2000-mallin, joka tukee kahta virtalähdettä samanaikaisesti sekä 420 mm:n nestejäähdyttimiä. Useille 120 mm:n tuulettimille on reilusti tilaa niin pohjassa, katossa kuin etuosassakin. Kotelossa on sisäänrakennettuna näyttö ja lämpösensori monitorointia ajatellen sekä piilotetut pyörät pohjassa kokoonpanon liikuttelun helpottamiseksi. Työasema- ja palvelinkäyttöön suunnattu V2000 tulee myyntiin vuoden kolmannella neljänneksellä noin 240 dollarin suositushintaan.

Lähde & kuvat: TechPowerUp