Valmistajan ensimmäinen inkjet-menetelmällä tulostettava tuote on lähinnä terveydenhuoltoalalle suunnattu 21,6-tuumainen 4K-paneeli.

Suomessa mm. televisioista tunnetun kiinalaisen TCL:n alaosasto TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology) aloittaa inkjet-valmistusmenetelmällä tulostettujen OLED-paneelien massatuotannon. Menetelmällä saadaan tulostettua OLED-paneeleja perinteistä valmstusprosessia tehokkaammin ja vähemmillä hukkamateriaaleilla. Paneelit valmistetaan tuotantolinjoilla, jotka on ostettu japanilaiselta konkurssiin menneeltä JOLED-yhtiöltä.

Aluksi tuotantoon päätyy 21,6-tuumainen 4K-paneeli, joka on suunnattu lähinnä terveydenhuoltoalan laitteisiin, mutta ensi vuonna TCL CSOT:n on tarkoitus laajentaa valikoimaansa myös muun tyyppisiin pienempiin paneeleihin esimerkiksi älypuhelimiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Vielä on epäselvää, aikooko yhtiö ryhtyä televisioiden OLED-paneelien tuotantoon. Tulevat paneelit brändätään nimellä ”Apex OLED”.

Lähde: OLED-info