ALoP eli All Lenses on Prism jättää hyvästit nelikulmaiselle kummajaiselle takakameroiden rivistössä, samalla kun se pienentää koko kameramoduulin kokoa ja tarjoaa aiempaa suuremman aukkokoon.

Samsung pitää hallussaan vakaata kakkossijaa Sonyn dominoimilla CMOS-kamerasensoreiden markkinoilla. Nyt yhtiö on terästänyt valikoimaansa uudella periskooppisensorilla, joka lupaa kutistaa paketin koon selvästi nykyistä pienemmäksi.

Samsungin uutuussensorin ISOCELL ALoP -nimi tulee sanoista All Lenses on Prism. Siinä missä perinteisissä periskooppikameroissa linssirivistö on sensorin ja prisman välissä, on Samsung onnistunut siirtämään ne prisman yläpuolelle.

Yhtiön mukaan ratkaisulla saadaan mahdollistettua selvästi suurempi aukko ilman, että koko paketin koko räjähtää käsiin. Perinteisemmillä ratkaisuilla päästään kyllä korkeampiinkin lukemiin, mutta kameran koon kustannuksella linssien seisoessa 90° kulmassa pystyssä prisman ja sensorin välissä.

Samsungin mukaan sen uusi ALoP-kamera tarjoaa f/2.58 aukon 80 mm:n polttovälillä ja samalla 22 % aiempaa lyhyemmän moduulin. Kyseessä ei ole ennätyssuuri aukko periskooppikameroissa, mutta sensorin koon huomioiden sitä voidaan pitää merkittävänä. Myös moduulin korkeus on saatu pidettyä kurissa hyödyntämällä 40° kulmassa olevaa prismaa ja 10° kulmassa olevaa sensoria. Lisäbonuksena lopputulos on esteettisempi, kun periskooppikamera ei erotu muista takakameroista nelikulmaisella aukollaan.

Lähde: Samsung