Tekniikkamaailman parhaat aprillipilat 2023

Tämän vuoden poimintoja ovat muun muassa täysin ilman liikkuvia osia toimiva Zero Wings AI -tuuletin, Asuksen Airfryer ja Aoruksen riippumatto kissoille, jolle löytyisi taatusti myös oikeaa kysyntää.

Aprillipäivää vietettiin tuttuun tapaan jälleen 1. huhtikuuta, eli menneenä lauantaina. Kokosimme tähän uutiseen parhaita tekniikka-alan aprillipiloja tältä vuodelta.

Tekoäly on päivän kuuma sana ja BeQuiet tuo sen vihdoin myös jäähdytysmaailmaan uudella Zero Wings AI -tuulettimellaan. BeQuietin tuulettimessa on kaikki mitä tarvitaan, eli RGB-valaistus, kiinnitysreiät ja tekoälyä ilman turhia liikkuvia osia, kuten tuulettimen lapoja. Fanos-tekoäly pitää huolen, että tuulettimet tekevät mitä milloinkin tarvitaan optimaaliseen jäähdytykseen.

Pelaajien lifestylebrändiksi itsensä ylentänyt Razer ilmoitti julkaisevansa uuden pelihiiren muotoisen Razer Razer -parranajokoneen, joka on luonnollisesti varustettu Chroma RGB -valaistuksella parhaan ajotuloksen takaamiseksi. Yhtiön markkinointiosaston mukaan häviöputki peleissä voi johtua liikakarvaisuudesta, johon 360 karvatuppea sekunnissa sileäksi ajavan Razer Razerin ajotarkkuus on täydellinen ratkaisu.

Vind je kat het ook zo fijn om op je PC te relaxen? AORUS heeft de oplossing om jouw PC koel en je huisdier tevreden te houden.

Introducing the AORUS Cat Master. Optimale airflow en uiteraard met RGB! Kickstarter gaat morgen van start. Doe jij mee? pic.twitter.com/niyv8bdgkK — AORUS Benelux (@AORUS_BNLX) April 1, 2023

Benelux-maiden Aoruksella ymmärretään universumin hallitsijoiden tarpeiden päälle. Yhtiö julkisti (väh. 280 mm leveän) kotelon päälle kätevästi sopivan Aorus Cat Master -riippumaton, jonka joustava verkkokangas takaa parhaan ilmankierron ja mukavimmat rentoutumisasennot kissalle. Pelaamiseen hurahtaneiden ihmispalvelijoiden iloksi valtariippumatto tarjoaa RGB-valaistusta jaloissa ja Aorus-logossa.

Myös Asus on nähnyt tarpeen laajentaa tuotekirjoaan näin aprillipäivänä. Yhtiön uusi aluevaltaus löytyy keittiöstä uuden TUF Turbo Max 4090 Air Fryer -kiertoilmakypsentimen muodossa. Kypsentimestä löytyy mainosdian mukaan kolme 1,2, 1,5, 1,8 tai 2,2 kilowatin kuumenninta, joihin puhalletaan yhtiön näytönohjaimista tutuilla tuulettimilla. Parhaan kypsennyksen varmistaa 8-ytiminen tekoälyprosessori.

Wer viel zockt, braucht viel Energie!

Dürfen wir vorstellen: MSI's eigener Energy Drink 🎉

Nur solange der Vorrat reicht! pic.twitter.com/2MOi8WzEDv — MSI Deutschland (@msigaming_de) April 1, 2023

MSI:n Saksan jaosto on puolestaan ilmoittanut lähtevänsä mukaan elintarvikebisnekseen. Vaikka kyse on nimenomaan Saksan MSI:stä, ei kyse ole oluesta vaan energiajuomasta. Juomasta esiteltiin sekä pelaajille että sisällöntuottajille optimoidut versiot, joista kummassakaan ei ole tippaakaan sokeria, mikä asettaa koko väitteen energiajuomasta kyseenalaiseksi.

LTT:n Linus Sebastian puolestaan totesi firman olevan menossa yhtä huonoon suuntaan oman mielenterveytensä kanssa, joten Linus Media Groupilla tarvitaan uusia ratkaisuja. Se ratkaisu on tietenkin maatilan perustaminen. Uncle Linus’ Potato Farm ei nimestään huolimatta keskity vain perunoihin, mutta tärkein tuote epäilemättä tulee olemaan Uncle Linus’ Classic Potato Moonshine, jota tuskin voi edes pontikaksi laskea jos 69 PROOF eli 34,5 % alkoholipitoisuus pitää lukunsa. Mukaan mahtui myös satanistiselta vaikuttava perunakultti ja kotieläintarhan parhaat päkäpäät, joten katsasta koko kattaus YouTubesta.

Automaailmasta on syytä poimia vielä lopuksi mukaan Teslan hiuksianostattavan jännittävä Cybertruckin törmäystestivideo.